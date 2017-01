Bayern-Trikots 2018: Edle Nadelstreifen im Retro-Look?

Fotos aller drei Trikots aufgetaucht

München - Von allen drei neuen Trikots des FC Bayern sind nun Fotos im Internet aufgetaucht. Ein Hauch von Retro soll den Rekordmeister in der Saison 2017/18 zu weiteren Titeln führen.

Während der FC Bayern sich in Doha (Katar) auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereitet (wir berichten im Live-Ticker), laufen an anderer Stelle schon die Vorbereitungen auf die Saison 2017/18. Die Rede ist von der Kreativ-Abteilung bei Adidas, denn auch in der kommenden Spielzeit wird der FC Bayern neue Trikots erhalten. Und mittlerweile gibt es bereits zahlreiche Informationen über die neue Arbeitskleidung des Rekordmeisters.

+ © footyheadlines.com Ganz frisch kommen nun Details und sogar eine Grafik vom neuen dritten Trikot der Roten. Laut der bekanntlich sehr gut informierten Webseite footyheadlines.com soll das Creator Studio Top 100 von Adidas sich für ein weißes Trikot mit Nadelstreifen entschieden haben. Die Nadelstreifen selbst sollen aus roten Punkten bestehen, die im Verlauf über die Brust immer kleiner werden und schließlich auf Höhe des Bauchnabels verschwinden. Die charakteristischen Adidas-Streifen wandern wieder auf die Schultern und sollen grau gehalten sein. Das Veröffentlichungsdatum des dritten Jerseys soll der 21. Juli 2017 sein.

FC Bayern: Retro bei Heim- und Auswärtstrikot?

Auch bei den Heim- und Auswärtstrikots, die der FC Bayern ab Sommer tragen soll, gibt es bereits Informationen. Beide Leiberl sollen sich an Trikots der Vergangenheit orientieren.

Das neue Heimtrikot soll mit Nadelstreifen überzogen sein, die im Gegensatz zum dritten Trikot über die komplette Länge verlaufen. Die Grundfarbe des Hemds soll natürlich rot sein, die Nadelstreifen sind in weiß gehalten. Das Jersey erinnert stark an die Spielkleidung, die der FC Bayern in der Saison 1972/1973 trug. Eine Grafik des Trikots zeigt der Argentinier Franco Carabajal, der ebenfalls als verlässliche Quelle gilt, auf Twitter.

Das neue Auswärtstrikot soll stark dem Heimtrikot ähneln, das der FCB in den Spielzeiten 1997/98 und 1998/99 trug (wir berichteten). Auch hiervon zeigt der Argentinier Carabajal ein Foto auf seiner Twitter-Seite. Das im dunklen „Collegiate Navy“ (blau) gehaltene Trikot durchzieht ein roter Brustring, ähnlich den Trikots des VfB Stuttgart. Im Gegensatz zu den anderen beiden neuen Hemden, sind die Adidas-Streifen hier weiterhin senkrecht unter den Armen platziert.

fw