Rendezvous mit der Zukunft - wie Bayerns Umbruch laufen soll

Beim FC Bayern wird der Saisonverlauf entscheiden, wie gravierend der Umbruch im Sommer ausfällt

München – Es ist wie gemacht für schöne Schlagzeilen: Der FC Bayern hat seine Souveränität der letzten Jahre verloren, und überall erheben sich kleine Quälgeister, die lange festgezimmerte Hierarchien frech in Frage stellen. National wie international. Borussia Dortmund scheint die Situation schamlos auszunutzen, und in der Champions League hat sich Ajax Amsterdam, das man morgen zum Rückspiel besucht, beim ersten Duell als lästiger Widerpart präsentiert. Die Niederländer kommen frisch und jugendlich daher – es ist wie gemacht für schöne Schlagzeilen: Welches der Ajax-Talente brauchen die Bayern?

Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong werden schon länger als Kandidaten an der Isar gehandelt, beide Personalien haben Phantasie. Sie sind bereits etablierte Nationalspieler einer aufstrebenden Oranje-Nationalelf, und ihre Aufgabengebiete decken sich mit jenen von Mats Hummels und Javi Martinez, denen bei den Bayern immer nachhaltiger ein Ende ihrer Halbwertszeit nachgesagt wird. Plausibles Gedankenspiel, aber an der Säbener Straße schütteln die Bosse da oft nur den Kopf. Die Realität gestaltet sich einfach doch schwieriger als die Managerspiele im Computer, mit denen sich die Fans ihre Freizeit vertreiben.

So romantisch es klingt, die Münchner hätten morgen ein Rendezvous mit ihrer Zukunft – Romantik hat in der Realität wenig Raum. Zum einen haben Spieler wie Hummels und Martinez noch gültige (und üppig dotierte) Arbeitspapiere, zum anderen steht das Ajax-Duo auch bei nahezu allen weiteren europäischen Top-Clubs auf der Einkaufsliste. Die Preise, die aktuell aufgerufen werden, kann man sich recht gut vorstellen – sofern das Vorstellungsvermögen nicht bei Millionenbeträgen jenseits der 50er Marke kapituliert.

Die wichtigste Frage lautet jedoch: Wie viel Umbruch ist beim FC Bayern im Sommer insgesamt nötig? Rund 200 Millionen Euro liegen bereit, was die Bosse aber nicht von der Sorgfaltspflicht entbindet, das Geld vernünftig einzusetzen. De Ligt und de Jong würden Sinn machen, ob ein Ante Rebic aber wirklich die kolportierten 50 Millionen Euro wert ist, ist zu bezweifeln. Als die Bayern im Sommer 2007 das letzte Mal eine Großoffensive starteten, holten sie Franck Ribery, Luca Toni, Miro Klose und Zé Roberto – aber auch Rohrkrepierer wie Marcell Jansen, Jose Sosa und Jan Schlaudraff. Auch damals verbrannten sie viel Geld, im Verhältnis. In der heutigen Zeit werden Fehlgriffe deutlich teurer.

Wie weitreichend der Umbruch im Sommer ausfallen wird, wird der Saisonverlauf zeigen. Viele ignorieren ja auch immer wieder die Tatsache, dass der Generationenwechsel schon eingeleitet ist. Mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Renato Sanches, Serge Gnabry, Kingsley Coman und dem ab Januar spielberechtigten Alphonso Davies sind acht Spieler unter 24, dazu gesellen sich in David Alaba, Thiago, James und Thomas Müller noch ein paar, die sich eher dem besten Fußballeralter als dem Ruhestand nähern. Manuel Neuer hat als Torwart noch Jahre im Kreuz, Robert Lewandowski ist in Sachen Fitness ein Modellathlet. Wer sich in den kommenden Monaten reinhängt, hat einigen Einfluss auf die Einkaufstour im Sommer – und die entsprechenden Schlagzeilen.