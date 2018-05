Bayerns U17 im Titelkampf: Seitz mit Doppelaufgabe

Mit dem DFB-Pokal-Finale am Samstagabend in Berlin verabschiedet sich der FC Bayern in die Sommerpause. Die Regionalliga-Reserve und die U19 befinden sich bereits im Urlaub.

Es herrscht Ruhe derzeit beim Rekordmeister, ob nun an der Säbener Straße oder am Campus an der Ingolstädter Straße. Eine Mannschaft jedoch hält die Stellung: Die B-Junioren, die zuletzt wegen der U17-EM in England (die deutsche Mannschaft um FCB-Talent Oliver Batista Meier scheiterte bereits in der Gruppenphase) pausierten, haben maximal noch sechs Partien zu bestreiten.

Das hängt maßgeblich davon ab, wie die ersten drei verlaufen. In der B-Junioren-Bundesliga rangieren die Münchner zwei Zähler hinter Spitzenreiter Hoffenheim, haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Das wird am kommenden Mittwoch in Freiburg nachgetragen, nur vier Tage später gastiert die U17 des Rekordmeisters bei den Stuttgarter Kickers. Und im letzten Ligaspiel empfängt die Mannschaft von Trainer Holger Seitz am 3. Juni den FC Augsburg. Damit hat der FCB-Nachwuchs zwar alle Trümpfe selbst in der Hand. Das aber hatte auch die U19, die sich durch ein 0:3 im letzten Spiel in Augsburg noch die Meisterschaft entreißen ließ – von der TSG Hoffenheim.

Dieses Schicksal will Seitz nun keinesfalls teilen, obwohl er sich damit eine Doppelbelastung aufbürden würde. Zur neuen Saison übernimmt der 43-Jährige die U23, schon am 11. Juni beginnt dort die Vorbereitung. Tags zuvor aber steht das Halbfinal-Rückspiel in der Endrunde um die B-Junioren-Meisterschaft auf dem Programm, das Finale ist für den 17. Juni terminiert. Während sich der Rest des Vereins also im Urlaub oder bei der WM befindet, betreut Seitz zeitgleich zwei Mannschaften. Sofern denn die Endrunde erreicht wird.