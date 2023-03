Urteil gefallen: Bayern-Star Pavard muss für Alkohol-Fahrt durch München 1,5 Millionen zahlen

Von: Andreas Thieme

Benjamin Pavard stand zuletzt aufgrund seiner sportlichen Leistungen im Mittelpunkt. Nun aber wird der Franzose wegen seiner Alkohol-Fahrt empfindlich zur Kasse gebeten.

München – Heftige Strafe für Benjamin Pavard (26)! Der Abwehrspieler des FC Bayern musste sich gegenüber der Münchner Justiz für eine Trunkenheitsfahrt verantworten. Ergebnis: Der Franzose hat noch zwei weitere Monate keinen Führerschein. Zusätzlich muss er nach tz-Informationen eine Geldstrafe von mindestens mehreren Hunderttausend Euro bezahlen – eventuell sogar mehr als eine Million.

Name: Benjamin Pavard Geburtsdatum: 28. März 1996 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechter Verteidiger Marktwert: 35 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Benjamin Pavard mit 1,4 Promille in München in der Sonnenstraße angehalten

Im August 2022 war Pavard mit 1,4 Promille im Blut noch Auto gefahren. Auf der Sonnenstraße hatte die Polizei den Bayern-Spieler gestoppt. Nach der Kontrolle um 2.36 Uhr musste Pavard mit auf die Wache, dort war ihm um 3.18 Uhr dann Blut abgenommen worden. So wurde der heftige Promille-Wert ermittelt.

Rechtlich galt das als fahrlässige Trunkenheitsfahrt – laut Gesetz ist das ab einem Wert von 1,1 Promille keine Ordnungwirdrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Seinen Führerschein musste Pavard deshalb sofort abgeben. Von der Staatsanwaltschaft München I kassierte der Franzose im Spätsommer einen Strafbefehl, gegen den er aber Einspruch eingelegt hatte. Deswegen kam es nun zum öffentlichen Strafprozess.

Bittere Strafe für Benjamin Pavard: Der Bayern-Star muss nach seiner Alkohol-Fahrt ordentlich blechen. © IMAGO/Mladen Lackovic

Pavard taucht nicht am Gericht auf – und muss trotzdem empfindliche Strafe zahlen

Im Saal A 34 des Münchner Strafjustizzentrums in der Nymphenburger Straße war der Promille-Prozess anberaumt, doch Benjamin Parvard suchte man dort vergebens. „Ein persönliches Erscheinen hat das Gericht nicht angeordnet, zumal eine Beschränkung des Einspruchs auf die Rechtsfolgen vorliegt“, teilte Gerichtssprecher Martin Swoboda schon im Vorhinein mit. Zu erwarten war deshalb, dass nur Parvards Anwalt kommt. Doch am Ende blieb die Tür des Gerichtssaals ganz zu – der Prozess platzte rund eine Stunde vor Beginn.

Der Hintergrund: Die Parvard-Seite hatte sich nach tz-Infos doch noch mit den Behörden geeinigt. „Bisher war der Einspruch in dem Verfahren Pavard auf die Rechtsfolgen beschränkt, es hätte also unter anderem in öffentlicher Hauptverhandlung über die Dauer des Fahrerlaubnisentzuges geurteilt werden müssen“, erklärt Martin Swoboda. „Heute Morgen wurde dem Gericht bekannt, dass die Verteidigung den Einspruch weitergehend auf die Festsetzung der Tagessatzhöhe beschränkte. Hierüber hatte das Gericht (wie in Strafbefehlsverfahren üblich) im Beschlusswege entschieden und die Tagessatzhöhe entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse festgesetzt.“

Alkohol-Fahrt durch München: Bayern-Star Pavard muss bis zu 1,5 Millionen Strafe zahlen

Laut Staatsanwaltschaft kassierte Pavard eine Geldstrafe, jedoch keine Bewährungsstrafe. Die Geldstrafe liege bei 50 Tagessätzen – wie bei Ersttätern üblich. Pavard ist also nicht vorbestraft. Entscheidend für ihn ist aber auch die Höhe der Tagessätze: Sie wird am Gehalt bemessen, das die Justiz im Fall des Bayern-Spielers nicht mitteilen will.

Bekannt ist aber: Die Tagessatz-Obergrenze liegt bei 30.000 Euro. Bei einer Strafe von 50 Tagessätzen bedeutet das, Pavard müsste 1,5 Millionen Euro zahlen. (thi)