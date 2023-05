Pavard bald am Ziel seiner Träume? Abwehrmann winkt neue Rolle beim FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Benjamin Pavard gefällt beim FC Bayern als Innenverteidiger. Seine neue Rolle könnte eine Vertragsverlängerung in die Wege leiten.

München – Wie schnell sich der Wind drehen kann, zeigt sich aktuell am Beispiel des FC Bayern und der Personalie Benjamin Pavard. Während die Bayern in der Hinrunde noch souveräner Spitzenreiter waren, beträgt der Vorsprung nach der zwischenzeitlich verlorenen Tabellenführung nur noch einen Punkt. Auf der anderen Seite blüht Pavard im neuen Jahr auf und gefällt aktuell in neuer Rolle – auf seiner Lieblingsposition wohlgemerkt.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 in Maubeuge (Frankreich) Positionen: Rechtsverteidiger, Innenverteidiger Beim FC Bayern seit: Juli 2019 Größte Erfolge: Weltmeister 2018, Champions-League-Sieger 2020

Pavard überzeugt beim FC Bayern auf Wunschposition

Der gelernte Innenverteidiger darf endlich seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und in der bajuwarischen Viererkette als Innenverteidiger starten. Beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC, Bayerns erstem zu-Null-Spiel seit dem 8. April, bildete Pavard an der Seite von Abwehrchef Matthijs de Ligt ein starkes Duo.

Zu verdanken hatte dies der Franzose dem Ausfall seines Landsmanns Dayot Upamecano, der kurzfristig mit einem Muskelfaserris ausgefallen war. Upa drehte zwar nur fünf Tage nach seiner Verletzung am Dienstagvormittag schon wieder Laufrunden, für das eminent wichtige Auswärtsspiel in der Bundesliga am Samstagabend in Bremen fällt er aber erneut aus. FCB-Coach Thomas Tuchel rechnet mit einem Ausfall bis Ende nächster Woche.

Pavard bald am Ziel seiner Träume? Franzose winkt neue Rolle beim FC Bayern

Somit kann Pavard weiterhin Werbung in eigener Sache machen. Es ist kein Geheimnis, dass die Lieblingsposition des streitbaren Franzosen die Innenverteidigung ist. Eine langfristige Perspektive in dieser Rolle dürfte für die Vertragsgespräche am Saisonende über seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag entscheidend sein.

Pavard machte seine Sache gegen die Hertha mehr als ordentlich, besticht durch messerscharfe Pässe im Spielaufbau und konsequentes Verteidigen. „Ich glaube, wir haben gut zusammengespielt, zu null gespielt und eine gute Leistung gebracht. Er hat viel Erfahrung und weiß, was er machen muss, wenn er als Innenverteidiger spielt“, lobte de Ligt seinen Partner.

Pavard profitiert beim FC Bayern von Upamecanos Patzer und Sperre

Sein vorheriger Nebenmann Upamecano machte vor der Verletzung nicht immer den sichersten Eindruck. Beispielhaft sein folgenschwerer Patzer im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City. Der Ausfall Upamecanos ist derzeit aus sportlicher Sicht kein großer Verlust – im Gegenteil.

Brisant: Wie die Bild erfahren haben will, ist man beim Rekordmeister intern der Meinung, dass Pavard den Innenverteidiger-Job momentan sicherer macht als sein Landsmann zuletzt. Bei Upamecanos Rückkehr könnte sich demnach ein heißes Duell um den Stammplatz entwickeln. Zumal mit Lucas Hernandez ein weiterer Verteidiger nach auskuriertem Kreuzbandriss ab Sommer zur Verfügung steht.

Pavard winkt Vertragsverlängerung – FC Bayern „droht“ heißer Konkurrenzkampf in der Abwehr

Pavard kommt dem Ziel seiner Träume offenbar immer näher. Auch eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern steht im Raum, Gespräche mit Pavard sollen am Saisonende stattfinden. Passend dazu soll es jedoch am Dienstag bereits ein kurzes Gespräch mit Salihamidzic gegeben haben. (ck)