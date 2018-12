Bereitet der FC Bayern einen Mega-Transfer vor? Hoeneß macht Fans Hoffnung

Niko Kovac soll den Umbruch weiter fortführen: Uli Hoeneß war beim Fanclub-Besuch in Kersbach sichtlich erleichtert, dass die Mannschaft unter dem Trainer die Kurve gekriegt hat.

München - „Wir haben Gespräche geführt und überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft nicht hinter Niko Kovac steht. Mannschaft und Trainer wachsen gerade richtig schön zusammen“, freute sich Hoeneß am Tag nach dem 2:1-Sieg in Bremen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Bock umhauen. Wenn es so weitergeht, werden wir ein ordentliches Weihnachtsfest haben“, kündigt Hoeneß an.

Für „Robbery“ ist es die letzte Saison: In Oberfranken deutete Hoeneß erstmals an, dass mit den Flügel-Oldies nicht verlängert wird: „Ribery und Robben machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern.“

Uli Hoeneß schwärmt von Kingsley Coman und Serge Gnabry

Gleichzeitig schwärmte Hoeneß von Kingsley Coman und Serge Gnabry. „Wichtig als Fußballer ist, dass man gut kicken kann und schnell ist. Wenn du nicht schnell bist, ist es in der Bundesliga schwer“, so Hoeneß. So schnell wie ihre junge Konkurrenz ist „Robbery“ nicht mehr – wohl ein Grund für das Ende ihrer Zeit an der Säbener Straße. „Das ist mein letztes Jahr beim FC Bayern. Es waren zehn wundervolle Jahre. Und dann ist es auch gut“, betätigte Robben bei seinem Fanclub-Besuch am Tegernsee gegenüber Omnisport.

Stars kommen nach München: Ein Kaliber wie Cristiano Ronaldo wird es zwar nicht – aber Hoeneß kündigte einmal mehr eine große Transfer-Offensive an. Zur Person Ronaldo und ähnlichen Knaller-Kategorien sagte Hoeneß: „Er ist 33 und hätte im Jahr 100 Millionen gekostet.“ Für Spieler im Alter von 24 oder 25 werde man „die Augen zudrücken“, jedoch nicht in der Größenordnung Ronaldo. Hoeneß: „Am 1. Juli wird unsere Mannschaft auf einigen Positionen verändert sein. Wir werden eine sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt.“

BMW bleibt Thema: Hoeneß bestätigte gestern erstmals öffentlich, dass es konkrete Gespräch mit BMW als künftigen Sponsor des FC Bayern gibt. Noch hält nach wie vor Audi Anteile am Verein, der Vertrag läuft noch bis 2025. „Es ist richtig, dass es Interesse von BMW gibt, bei uns einzusteigen. Und dass es Gespräche gibt. Aber ob daraus etwas wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.“

