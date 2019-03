Oliver Bierhoff trägt FCB-Schal - in der 2. Halbzeit fällt den Fans etwas Verdächtiges auf

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff zeigte sich beim Champions-League-Spiel in der Allianz Arena mit einem Fanschal vom FC Bayern. In der zweiten Halbzeit gab es aber eine plötzliche Veränderung.

Update vom 14. März, 12.00 Uhr: Nun ist wohl klar, woher Bierhoff den Bayern-Schal hatte. Wie die Bild berichtet, lagen einige Schals in den VIP-Logen der Allianz Arena bereit. Bierhoff soll sich dort einen genommen haben und den Schal deshalb während der ersten 45 Minuten getragen haben. In der Halbzeit hatte er wohl genug und legte ihn wieder ab.

München - Oliver Bierhoff sorgte bei der Champions-League-Pleite des FC Bayern gegen Liverpool für viel Verwirrung und Unmut im Netz. Der Teammanager des DFB zeigte sich in der ersten Halbzeit mit einem umgehangenen Bayern-Schal auf der Tribüne. DFB-Trainer Joachim Löw, der neben Bierhoff saß, verzichtete auf das Fan-Utensil.

Für sein Bekenntnis zum FCB musste Bierhoff im Netz viel Kritik einstecken. Dem DFB-Funktionär wird fehlende Neutralität bei einem Spiel von solcher Relevanz vorgeworfen. Außerdem wird vermutet, Bierhoff habe den Schal als Friedenssymbol aufgrund der DFB-Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng getragen.

FCB-Fanschal: Auch Neururer und Pocher spotten über Bierhoff

Doch nicht nur aus dem Netz hagelte es Kritik. Auch der neue sportliche Leiter der SG Wattenscheid, Peter Neururer, hat sich über den Schal aufgeregt. „Das man irgendwo Partei ergreift ist doch vollkommen klar, aber ich meine, das in eine Rubrik des Geschmacklosen reinschieben zu können“, so Neururer bei Sport1. „Allen Vereinen gegenüber, die Nationalspieler abstellen, allen Vereinen gegenüber, die nicht in der Champions League spielen, allen gegenüber die in der Champions League sind. Er wollte was Gutes machen, hat aber daneben gegriffen. Das geht gar nicht.“

Comedian Oliver Pocher setzte sogar noch einen drauf: „Das passt momentan zu dem, was der DFB macht. Alles, was die anfassen wird wirklich zu Schrott. Noch nie habe ich Oliver Bierhoff oder den Bundestrainer mit einem Fanschal gesehen.“

Ob Bierhoff die harten Worte gehört oder gelesen hat, ist unklar, aber in der Halbzeit legte er den Schal offenbar ab. In der zweiten Halbzeit war der Fanschal nicht mehr zu sehen.

Die letzten Tage der @DFB Offiziellen:

– #Löw mit miesem Timing

– #Grindel eine Lachnummer im Interview

– #Bierhoff mit Vereinsschal der Bayern



Noch jemand Fragen, ob der Seriösität dieses Verbandsklamauks?! — Saksilainen (@Saksilainen79) 13. März 2019

Kein Wunder, dass der Herr #Bierhoff und die restliche Führungsetage des DFB beim letzten Pokalfinale offen zu den Bayern und "unseren Spielern" gehalten hat. Gehört sich für einen neutralen Funktionär einfach nicht. #FCBLFC #FCBLIVhttps://t.co/79HxBtsst3 — Don Problemo (@imherzvoneuropa) 13. März 2019

Schade, dass der Herr #Bierhoff nicht noch einen Fanschal von Müller, Hummels oder Boateng an hat. #scheißdreckoida #fcbLFC pic.twitter.com/cBBwxy6mYK — Eva Ullmann (@ullmiii) 13. März 2019