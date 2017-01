Der Gewinner der Bayern heißt Müller

von Andreas Werner schließen

Nur die Verletzung Thiagos trübte im Trainingslager des FC Bayern in Katar die Stimmung. Ansonsten verlief alles bestens. Besonders für einen.

Doha – Im Zweifel ist es so: Man muss einfach Thomas Müller fragen, wenn man eine ehrliche und gewitzte Antwort haben möchte. Nach jedem Trainingslager heißt es seit Menschengedenken bei jedem Klub auf der Welt, man habe soeben das beste Camp der Historie absolviert. Bei den Bayern haben sie zwischendurch sogar mal lustige neue Wortschöpfungen wie „das trainingslagerigste Trainingslager aller Zeiten“ geschaffen, aber die Wahrheit ist ja doch, dass am Ende nicht alle ihre Ziele erreichen, es also nicht immer überall top laufen kann, auch wenn das die Protagonisten gerne versichern. Müller musste zum Beispiel grinsen, als er sein Fazit zog. „Es war ein super Trainingslager“, sagte der Bayern-Star. „Also wirklich. Es war richtig gut.“ Er wusste schon, dass es nach Floskel klang – umso mehr bemühte er sich, klarzustellen, dass es in dem Fall keine war. Tatsächlich gibt es am Aufenthalt in Doha wenig auszusetzen.

Ein Überblick:

Die Stimmung

Die Atmosphäre war von einem professionellen Mix aus Einsatz und Gelassenheit geprägt. Innerhalb des Teams gibt es derzeit kaum Konfliktherde, obwohl der Konkurrenzkampf hart wie lange nicht mehr ist. Aber es gibt keine offensichtlichen Lager Alt gegen Jung. Und auch wenn die Integration Einiger noch nicht ganz gelungen ist, keine nennenswerte Grüppchenbildung. Carlo Ancelotti wirkt mit seiner väterlichen Art wie der Mann, den dieses Team gebraucht hat. Drei Jahre Pep Guardiola waren anstrengend, dazu gäbe es im Kader eigentlich einige Bruchstellen – aber die Gelassenheit des Trainers färbt ab.

Ancelottis Betreuerstab

Ancelotti musste in Doha erstmals seit vielen Jahren auf seinen Assistenten Paul Clement verzichten, der für den Posten als Chefcoach von Swansea City freigegeben wurde. „Es ändert sich deshalb nichts an unserer Arbeit“, sagte der Italiener nun in Doha, und tatsächlich lief jede Einheit reibungslos. Ancelottis Sohn Davide (27) trägt jetzt mehr Verantwortung, er ist bei den Spielern beliebt, höher in der Gunst steht aber noch Hermann Gerland, der zum ersten Co-Trainer befördert wurde. Der „Tiger“ schlug sogar mal eine Flanke zwischendurch, Ancelottis bevorzugtes Stilmittel in Doha. Die beiden Trainer-Gurus sind offensichtlich auf einer Linie.

Die Trainingsziele in Doha

Auffallend war in Doha, dass Ancelotti oft das Spiel über die Außen forcieren ließ. So viele Flanken wie dieses Jahr segelten wohl nie in die Strafräume auf dem Trainingsplatz der Aspire Academy. Nur Franck Ribery und Arjen Robben sind weiter von dieser Maßnahme befreit. Das Duo behielt die Erlaubnis, auch künftig in die Mitte zu ziehen, um den Abschluss zu suchen. Zudem lag auf der Fitness ein Augenmerk. Sprints im Sand des Beach-soccerfelds am Rande der Anlage gehörten zum Alltag. Zum Ausgleich gab Ancelotti insgesamt drei halbe Tage frei. Manche trainierten aber selbst dann. Manuel Neuer zum Beispiel begleitete einige Kollegen am Freitag nicht zum Tennis-Turnier, obwohl er ein großer Fan ist. Warum nicht? „Weil ich lieber individuell trainiert habe.“

Transferaktivitäten

Holger Badstuber wurde an den FC Schalke verliehen, er flog bereits einen Tag vor der Mannschaft noch weit nach Mitternacht zurück nach München. Ancelotti wünscht, dass er im Sommer zurückkommt, obwohl dann dort wohl auch ein neuer Konkurrent in der Innenverteidigung zum Kader gehören wird. Niklas Süle (21/Hoffenheim) soll kommen, fix ist bereits der Zukauf seines Teamkollegen Sebastian Rudy. Für den Winter planen die Bayern keine weiteren Geschäfte. „Der Kader steht“, sagt Ancelotti, der auch in der zentralen Abwehr keine Nachbesserungen wünscht, obwohl Jerome Boateng noch bis zum März ausfällt. Es gäbe aber sowieso niemanden, der auf die Schnelle helfen könnte und in der Champions League spielen dürfte. Mit Schrecken erinnern sich die Fans noch an Serdar Tasci, der vor zwei Jahren zum Jahreswechsel verpflichtet wurde und dann dennoch keine Rolle spielte.

Gewinner des Trainingslagers

Thomas Müller: Sprühte nach einer durchwachsenen Hinrunde vor Tatendrang und strahlte trotz der Kritik im letzten Halbjahr viel Selbstvertrauen und Optimismus aus. Erzielte in den Einheiten verlässlich viele Tore, teilweise sehr schöne obendrein. Ancelotti ließ ihn meistens auf der „10er“-Position hinter Robert Lewandowski ran, auf jener Position, auf der er sich bisher unter dem Italiener am besten einbrachte. Nach Thiagos Verletzung ist zudem sein Hauptkonkurrent für diesen Platz aus dem Rennen.

Franck Ribery und Arjen Robben: Alter schützt vor Toren nicht. Die beiden Senioren warfen sich rein, als stünden sie am Anfang ihrer Karriere und müssten erst noch allen etwas beweisen. Wirklich imposante Einstellung des Duos, absolute Vorbilder für die Jüngeren im Team. Robbens Vertragsverlängerung ist bei diesem Einsatz eine Formsache. Ancelotti: „Es ist wichtig, dass wir diese beiden haben.“ Sie machen noch immer den Unterschied.

Joshua Kimmich: Blickt auf ein zweigeteiltes 2016 zurück – zunächst Senkrechtstarter inklusive EM-Teilnahme, dann auch unter Ancelotti plötzlich sogar Torjäger. Nur kam danach der Bruch. Im Verlauf der Hinrunde fehlte er immer öfter in der Stamm-elf. In Doha zeigte er sich mit viel Einsatz – und nahm sich außerdem der fünf mitgereisten Jungspunde an. Kimmich gab ihnen immer wieder Tipps, dabei ist er ja selbst erst 21. Der Junior-Chef.

Mats Hummels und Javi Martinez: Die beiden Innenverteidiger sind angesichts des Abschieds von Badstuber und der Operation von Boateng als Duo gesetzt. Doch sie ruhten sich nicht aus. Auch im Testspiel gegen Eupen (5:0) gingen sie couragiert zu Werke. Hummels erzielte das bahnbrechende 1:0. Sie dürfen aber auch keinen Deut nachlassen, denn Ancelottis Alternativen halten sich in Grenzen. Sie heißen David Alaba und Kimmich. Beide haben ihre Stärken auf anderen Positionen.

Verlierer des Trainingslagers

Renato Sanches: Gleich sein erster Pass im Testspiel gegen Eupen trudelte ins Seitenaus. Und nicht nur diese Szene ist exemplarisch dafür, dass der 19-jährige Portugiese noch immer keine Bindung zu seinen neuen Kollegen hat. Seit er im Sommer für 35 Millionen Euro geholt wurde, sieht man ihm an, dass er mit dem hohen Tempo Probleme hat. Er wirkt verunsichert und braucht zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Sein einziger Trumpf ist seine stattliche Figur, doch einmal grätschte ihm sogar Oldie Robben den Ball beherzt vom Fuß weg. Sanches musste Extraschichten schieben, als die anderen schon Dienstschluss hatten. Er sollte sich tunlichst bald steigern.

Thiago: Der Pechvogel des Trainingslagers. Thiago war in der Vorrunde top in Form und auch in Doha gut in Schuss – bis er sich am Samstag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Ancelotti hofft, dass er bis zum ersten Champions League-Duell mit dem FC Arsenal (15. Februar) wieder fit wird. Doch das wird eng. Und bei 100 Prozent kann der Spanier dann auch keinesfalls sein.

Kingsley Coman: Der Franzose fehlt seit dem Spätherbst verletzt, konnte nun zwar am Ende schon an Teilen des Teamtrainings partizipieren, aber eben nur minimal. Gegen Eupen saß er in der zweiten Reihe einer prall gefüllten Ersatzbank, das war symptomatisch: Er trug nur Trainingsklamotten, war weit weg vom Team – und muss so zusehen, wie alle anderen an ihm vorbeiziehen. Sein Trost: Obwohl es intern Zweifel an seinen Fähigkeiten gibt, glaubt Ancelotti an sein Potenzial. Er wünscht, dass die 20-jährige Leihgabe im Sommer für die festgeschriebenen 21 Millionen Euro von Juventus Turin ausgelöst wird.