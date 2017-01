Ein Münchner Wahrzeichen

von Andreas Werner schließen

Arjen Robben hat beim FC Bayern bis 2019 verlängert, auch, weil er in dem Klub seine zweite Heimat sieht. Karl-Heinz Rummenigge: Einer der Besten der Welt.

München – Man muss nicht lange suchen, wenn man jemanden braucht, der von Arjen Robben schwärmt – Heiko Vogel schwärmt aber vielleicht am plakativsten. Der Juniorencoach des FC Bayern erzählt stets mit ansteckender Begeisterung, wie es ist, wenn der Niederländer in einer seiner vielen Reha-Phasen mal mit der zweiten Mannschaft trainiert: „Der haut sich rein, der gibt nicht 100, sondern 120 Prozent, in jedem Sprint, in jedem Trainingsspielchen – dabei ist der Champions League-Sieger und x Mal Meister!“ Die Jungspunde, die Profis werden wollen und gerne auch mal die Champions League plus x gewinnen würden, könnten da immer aus nächster Nähe sehen, was den Unterschied ausmacht. Robben ist mit Talent gesegnet, ohne Frage. Aber dieser unfassbare Biss ist es, auf den sich sein wahrer Ruhm gründet.

Erst neulich im Trainingslager der ersten Mannschaft gab es eine Szene, die bestens zu Vogels Loblied passt. Als Robben Renato Sanches, für 35 Millionen Euro verpflichtetes Versprechen für die Zukunft, einmal den Ball vom Fuß grätschte, stockte allen der Atem. Kaum zu glauben, wie sich der Mann, der am kommenden Montag 33 wird, in den Zweikampf warf. Renato Sanches, 19, wusste so gar nicht, wie ihm geschah.

Es ist nachvollziehbar, dass der FC Bayern gestern durchaus mit Stolz vermeldete, der Vertrag mit Arjen Robben sei um ein Jahr verlängert worden. Mindestens bis 2019 arbeitet man nun miteinander, und sollten sich dann die Wege trennen, würde man auf zehn Jahre gemeinsamen Weg zurückblicken. So eine Treue ist selten in dieser Branche, auf die Schnelle fällt einem da eigentlich nur Franck Ribery ein, der kurioserweise auch für die Münchner kickt. Robben ist wie der Franzose zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden, ein Gütesiegel, das zwar nicht das Etikett „Made in Bavaria“ trägt, aber dennoch Fans in aller Welt so geläufig ist wie Thomas Müller oder Philipp Lahm, wenn es um den FC Bayern geht.

München sei für ihn und seine Familie „eine zweite Heimat geworden“, ließ Robben gestern dann auch mitteilen. Er sei glücklich, ein weiteres Jahr bleiben zu dürfen, denn: „Der Verein gehört zu den besten der Welt.“

Karl-Heinz Rummenigge ließ sich in dem Zusammenhang nicht lumpen und bemühte ebenfalls den Superlativ. „Arjen ist auf seiner Position einer der besten Profis der Welt“, meinte der Vorstandsvorsitzende, „er ist in den acht Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins geworden.“ Robben erklärte, er fühle sich fit, um „weiter auf Top-Niveau zu spielen“.

Wenn er denn fit und gesund ist, steht das außer Frage. Nur leider spielt der Körper bei Robben oft nicht auf dem Niveau, das seinen Begabungen entspricht. In der ersten Halbserie dieser Saison war er keine Hilfe, weil ihn im Sommer wieder mal eine Verletzung schachmatt setzte. Umso mehr aber zeigte er sich in Katar, und die Erfahrung lehrt, dass es stets einen Roben in Bestform gab, wenn er die Hinrunde in der Zuschauerrolle zugebracht hat.

Ribery und Robben stehen für das neue Niveau des Vereins

Ungeachtet der Vertragsverlängerungen von Ribery und Robben ist es jedoch weiter eine der schwersten Aufgaben der Bayern-Bosse, Erben für die beiden Flügelspieler zu finden. Der bis zum Sommer von Juventus Turin ausgeliehene Kingsley Coman soll auf Geheiß von Carlo Ancelotti verpflichtet werden, im Gespräch sind auch Serge Gnabry (Bremen, kann für acht Millionen gehen) und Leverkusens Julian Brandt.

In Katar erklärte Robben, im Spätherbst 2009 sei sein Wechsel von Real Madrid zu München „ein Rückschritt“ gewesen – damals standen die Bayern noch nicht in dem Ruf, verlässlich um den Titel in der Champions League zu spielen. „Aber das hat sich geändert, und das macht mich schon auch stolz, dass ich dazu meinen Beitrag leisten konnte“, sagte Robben. Ribery und er hoben den Klub auf ein neues Level, sie stehen für das neue Niveau. Wenn die Bayern einst einen adäquaten Ersatz benötigen, werden sie lange suchen müssen.