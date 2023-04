Bittere Niederlage in Mainz: Kein Bayern-Spieler überzeugt, siebenmal Note 5

Von: Hanna Raif

Teilen

Der FC Bayern verliert trotz Führung die Bundesliga-Partie beim FSV Mainz 05. Die Einzelkritik zur Elf von Thomas Tuchel.

Mainz - Ganz bittere Pleite für den FC Bayern München, der sich am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:3 beim FSV Mainz 05 geschlagen geben musste. Zur Halbzeit führte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel noch mit 1:0 durch einen Treffer von Sadio Mané, nach dem Seitenwechsel brach der deutsche Rekordmeister aber völlig ein und kassierte drei Treffer innerhalb von 14 Minuten.

Yann Sommer

Nach drei Minuten das erste Mal am Ball – und auch sonst das eine oder andere Mal gefragt. Aber als man dachte, er kommt ohne Schnitzer durch, kam der Ball von Lee, den der Schweizer nach vorne abklatschen ließ. Unschuldig war er am Ausgleich durch Ajorque somit nicht. Note: 5

Josip Stanisic

Bekam seinen ersten Startelfeinsatz seit Anfang März und agierte als rechter Part der Dreierkette. Hatte gut zu tun, leistete sich aber auch Aussetzer. Als Mainz kurz vor der Halbzeit schnell nach vorne kam, hatte er Glück, dass Onisiwo ausrutschte und nicht zum Abschluss kam. Als in der zweiten Halbzeit alle schwammen, schwamm auch er. Vor allem beim 2:1. Note: 5

Dayot Upamecano

War gegen Manchester City der Pechvogel, hat sich aber schnell berappeln müssen. Spielte nicht auffällig, war aber am 2:1 beteiligt, indem er zum Kopfball hochging, während seine Nebenmänner nicht absicherten. Die ganze Defensive konnte später zu noch zusehen. Note: 5

Matthijs de Ligt

Unterband den ersten Vorstoß der Mainzer und zeigte gleich: ich bin da! Gewohnt stabil als Mittelpart der Dreierkette, aber als das Spiel kippte, wackelte auch er. Im Kopfballduell vor dem 1:1 hatte er das Nachsehen, später kam es im Abwehrverbund noch schlimmer. Note: 4

Enttäuschung bei den Spielern des FC Bayern. © IMAGO/Revierfoto

Alphonso Davies

Rannte wie wild auf der linken Seite, unterband einen Angriff, lief gerade über den Flügel in Richtung Mainzer Tor – da war’s passiert. Muskelverletzung, Ende des Arbeitstages nach sieben Minuten. Die gut gemeinten Klapse von der Ersatzbank aus konnten ihn nicht aufheitern. o.B. (ab 9. Noussair Mazraoui: Hatte sich unter der Woche darüber beklagt, dass Tuchel ihn „vergessen“ habe. Der Trainer erinnerte sich aber relativ schnell an den Marokkaner, als Davies vom Feld musste. Übernahm die rechte Seite als sogenannter „Wing-Back“ und machte seine Sache nach anfänglichen Unsicherheiten besser. Wie alle anderen später eiskalt erwischt. Note: 4)

Joshua Kimmich

Begann mit Kampffrisur und wollte auch kämpfen. Machte das zum wiederholten Mal zunächst noch besser als sein Nebenmann. Seine Ecken und auch diverse Bälle über die Abwehrkette der Mainzer kamen aber selten an, verlor zudem mit Fortschreiten der Partie einige riskante Bälle. Viel Luft nach oben. Note: 5 (ab 75. Ryan Gravenberch o.B.)

Leon Goretzka

Stand zuletzt viel in der Kritik – aber wieder in der Startelf. Hätte sich selbst früh mit einem Tor freischwimmen können, vergab aber. In der Folge wenig eingebunden ins Offensivspiel – und es blieb dabei: Goretzkas Bilanz aus dem Jahr 2023 weist genau eine Torbeteiligung aus. Vor dem 3:1 konnte er den Ball nicht klären. Note: 5

Joao Cancelo

Hatte gleich früh einen Ballverlust zu verzeichnen, bei dem man Schlimmstes befürchten musste. Wurde aber nach seinem Wechsel von rechts nach links deutlich besser. Belebte das schleppende Münchner Offensivspiel noch mit am besten, vor allem die Zusammenarbeit mit Sadio Mané klappte. Seine Flanke führte auch zum 1:0. Vor dem Ausgleich aber konnte der die Flanke nicht verhindern. Note: 4

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Jamal Musiala

Aus der Offensive, die am Mittwoch 1:1 gegen Manchester gespielt hatte, der einzige in der Startelf. Beteiligte sich anfangs durchaus gewinnbringend am Spiel nach vorne, mit Steilpässen und cleveren Ideen. Hatte das schnelle 2:0 auf dem Kopf, nickte aber vorbei. Ohne große Fehler, aber auch ohne große Aktionen und zunehmend unauffälliger. Mainz fand am Ende mehr Antworten als er. Note: 5 (ab 80. Serge Gnabry o.B.)

Sadio Mané

Stand im ersten Bundeliga-Spiel nach Suspendierung in der Startelf. Lief nach einer Viertelstunde das erste Mal aussichtsreich aufs Tor zu, gab zu Müller ab, der verpasste. Als der Ball zwei Minuten später von seinen Füßen aus im Netz zappelte, stand er im Abseits, das Happy Ende folgte kurzzeitig: Flanke Cancelo, Manés Stirn – 1:0. Das erste Tor eines Offensivspielers nach 520 Minuten, befreiend in mehrfacher Hinsicht. Aber es brachte nichts. Note: 4 (ab 80. Leroy Sané o.B.)

Thomas Müller

Ab jetzt gibt es nur noch Thomas-Müller-Spiele, das hatte Thomas Tuchel am Freitag gesagt. Und die Energie, die der 33-Jährige – gegen ManCity zwei Mal auf der Bank – mit aufs Feld brachte, stimmte. Müller versprühte nicht nur gute Laune, sondern wollte. Aber er vergab auch aussichtsreiche Chancen (17.), spielte Fehlpässe und schwächelte beim ersten Kontakt. Kein guter Auftritt. Er wusste selbst, warum er zwischenzeitlich mit der flachen Hand auf den Rasen schlug. Note: 5 (ab 75. Mathys Tel o.B.)