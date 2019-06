Blaz Kramer wohl zu FC Bayern Amateuren - Wolfsburg verliert Knipser

Blaz Kramer wird den VfL Wolfsburg nach der gescheiterten Relegation zur 3. Liga verlassen. Sein neuer Verein soll ausgerechnet der Relegationsgegner FC Bayern sein.

„Ich will Wolfsburg helfen und mit der Mannschaft aufsteigen," sagte VfL-Angreifer Blaz Kramer vor dem Relegationsspielen zur 3. Liga gegen den FC Bayern II. Im Hinspiel war der Slowene einer der überragenden Akteure auf dem Platz und verhalf Wolfsburg zu einem komfortablen 3:1-Sieg. Das sah auch Uli Hoeneß so: „Gut gearbeitet, junger Mann“, lobte der Präsident des FC Bayern Kramer. Trotzdem reichte der Vorsprung nicht für den Aufstieg, denn das Rückspiel verloren die Wölfe beim FCB mit 1:4.

Unterschreibt Kramer nächste Woche bei den Bayern Amateuren?

Nun scheint Blaz Kramer aber doch noch den Sprung in die Dritte Liga zu schaffen. Denn der 23-jährige Angreifer steht ausgerechnet vor einem Wechsel zu den FC Bayern Amateuren. Das berichtet „Sportbuzzer“. Demnach weilt der Slowene noch bis Ende der Woche in Griechenland im Urlaub. Danach soll der Wechsel zur Zweitvertretung des Deutschen Rekordmeisters fixiert werden. Ein Transfer würde für den FC Bayern relativ preisgünstig ablaufen, denn Kramers Vertrag in der Autostadt läuft in diesem Sommer aus. Ein Verbleib in Wolfsburg ist derweil ausgeschlossen: "Ich habe kein Angebot vom VfL bekommen“, wird er vom „Sportbuzzer“ zitiert.

FC Bayern sticht Bundesliga-Konkurrenz aus

Sollte der Stürmer sich wirklich für einen Wechsel nach München entscheiden, würde der Deutsche Meister namhafte Vereine ausstechen. Denn neben dem FCB sollen, laut „Kicker“ und „Bild“, auch Bundesligist Fortuna Düsseldorf und die Zweiligisten VfL Bochum und Dynamo Dresden Interesse am Stoßstürmer haben. Anfragen gibt es demnach auch aus Belgien und den Niederlanden. Bereits im letzten Sommer bemühte sich Jahn Regensburg um die Dienste Kramers, letztendlich blieb der 23-Jährige aber in Wolfsburg.

Droht selbes Schicksal beim FC Bayern wie „Otschi“ Wriedt?

Bereits vor der Drittliga-Relegation bestätigte Kramer selbst Interesse verschiedenster Klubs: "Mir liegen Angebote vor", stellte aber auch eine Forderung an seinen neuen Verein: "Es ist wichtig, dass ich spiele, damit ich mich weiterentwickeln kann." Ob das bei den Profis des FC Bayern der Fall ist? Auch Kwasie Okyere Wriedt, mit 24 Ligatoren und zwei Toren in der Relegation Toptorschütze und die Lebensversicherung der „kleinen Bayern“, bekam bisher kaum eine Chance in der ersten Mannschaft.

Training mit Lewandowski oder Bundesliga-Einsätze?

Dieses Szenario könnte auch Blaz Kramer drohen. Kramer betonte aber auch für diesen Fall bereit zu sein: "Ich musste immer um meinen Platz kämpfen. Wenn ich das Vertrauen bekomme, kann ich alles schaffen". Bei Bayern könnte er zwar durch Trainingseinheiten mit Weltklassestürmer Robert Lewandowski einiges dazulernen, Einsätze über die 3. Liga hinaus dürften eher unwahrscheinlich sein. Allerdings ist die Perspektive Düsseldorf oder zweite Liga deutlich attraktiver. Bei der Fortuna könnten ihm einige Jokereinsätze in der Bundesliga winken, in der 2. Liga vielleicht sogar ein Stammplatz. Besonders da Dynamo Dresden derzeit intensiv nach einem Stürmer sucht. Die Verpflichtung Kramers könnte auch auf einen Abgang von Wriedt hindeuten. An dem Ghanaer zeigen weiter zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland Interesse. Auch wenn Nachwuchsleistungszentrumsleiter Jochen Sauer nach dem Drittliga-Aufstieg optimistisch war, dass der Toptorjäger weiterhin beim FCB bleibt. Eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltserhöhung scheint auch nicht ausgeschlossen zu sein.

U23-Regel als Problem für Kramer - Ersatz für Wriedt?

Sollte der FC Bayern ein lukratives Angebot erhalten, wird der Verein Wriedt wohl keine Steine in den Weg legen. Mit Kramer stünde der direkte Nachfolger in den Startlöchern. Derzeit zählen bei den Amateuren mit Nicolas Feldhahn, Maximilian Welzmüller und „Otschi“ Wriedt alle drei Ü22-Spieler zum Stammpersonal. Der vierte Ü23-Spieler im Kader, Ersatztorwart Michael Netolitzky, ist als Mann für Notfälle eingeplant. Deshalb werde man in dieser Alterskategorie eher nichts mehr machen, sagte Sauer im Hinblick auf mögliche Neuzugänge. Kramer wäre genau von dieser Regel betroffen, da er vor dem 30. Juni 23 Jahre alt wurde. Deshalb würde eine Verpflichtung nur bei einem Abgang von Wriedt Sinn machen.

Ähnlicher Spielertyp wie Wriedt

Denn Wriedt und Kramer sind durchaus identische Spielertypen. Beide kommen hauptsächlich über ihren Körper ins Spiel. Vor allem Kramer ist mit seinen 1.91 Metern Körpergröße eine echte Wucht im Sturmzentrum. Trotzdem brachte er die Bayern Amateure immer wieder mit seinem Tempo in Gefahr. Vor der Relegation war Wriedts möglicher Nachfolger voller Lob für Bayerns Nummer zehn: "Er ist sehr gut, bewegt sich viel und braucht wenig Platz vor dem Tor. Er ist ein Top-Stürmer, der schon viele Tore gemacht hat".

Stammspieler in der slowenischen Liga

Im Sommer 2017 kam Kramer als Stammspieler vom slowenischen Erstligisten NK Aluminij Kidricevo nach Wolfsburg. Auch dort wusste der bullige Stürmer von Anfang an zu überzeugen. In seinem ersten Regionalliga-Jahr erzielte er 19 Tore in 30 Regionalliga-Spielen, gab dazu sieben Vorlagen. In der abgelaufenen Saison setzte ihn ein Syndesmosebandriss lange außer Gefecht, trotzdem lieferte er in 16 Einsätze acht Tore und zwei Vorlagen.