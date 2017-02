Boateng vor Rückkehr: Wer fliegt aus der Startelf der Bayern?

München - Jérôme Boateng steht nach langer Verletzungspause vor dem Comeback. Damit wird es eng in der Bayern-Innenverteidigung. So könnte Ancelotti das Luxusproblem lösen.

Seit drei Monaten muss der FC Bayern nun schon auf Abwehrchef Jérôme Boateng verzichten. Nach einer Schulter-OP saß der Innenverteidiger eine lange Zwangspause ab. Jetzt steht er vor dem Comeback. Am Dienstag trainierte Boateng bereits wieder teilweise mit dem Team. Doch wer muss bei einer Rückkehr des Weltmeisters in die Startelf seinen Platz räumen?

Hummels und Martínez funktionieren - Kein Platz für Boateng?

Auch wenn bei den Münchnern noch nicht alles nach Plan läuft, in der Innenverteidigung mangelte es zuletzt beileibe nicht an Qualität. Mats Hummels ließ seine Kritiker mit starken Leistungen verstummen. Noch stärker präsentierte sich Javi Martínez. Der Baske zeigt sich im Bayern-Abwehrzentrum als Leader, Balleroberer und Zweikampfmaschine. Die Stürmer beißen sich reihenweise die Zähne am 40-Millionen-Mann aus.

Hummels und Martínez funktionieren in der Innenverteidigung - und sie harmonieren als Duo. „Mittlerweile funktioniert das ohne viele Kommandos“, berichtete der Ex-Dortmunder Hummels kürzlich. Wenn nun also Jérôme Boateng in den Kader zurückkehrt - was bereits in zwei Wochen der Fall sein könnte - hat der FC Bayern ein Luxusproblem in der Abwehrzentrale. Denn um den derzeit wohl besten deutschen Innenverteidiger wird Carlo Ancelotti kaum herumkommen. Drei sinnvolle Optionen scheint der Bayern-Coach zu haben.

1. Möglichkeit: Umstellung auf Dreierkette

Es erscheint fast logisch: In einer Mannschaft spielen drei Weltklasse-Innenverteidiger, also spielt das Team mit einer Dreierkette. Unter Pep Guardiola war dies häufig das Mittel der Wahl - und das zumeist sehr erfolgreich. Die meisten Spieler kennen das System. Eine Umstellung brächte dennoch ein paar Probleme mit sich.

So fiele dem zusätzlichen Innenverteidiger eine andere Position zum Opfer. Im ohnehin voll besetzten Mittelfeld entstünde somit noch mehr Konkurrenz. Spieler wie Juan Bernat oder Renato Sanches, die bislang ohnehin wenig zum Einsatz kamen, fielen wohl durch das Raster. Hinzu kommt, dass der Italiener Ancelotti fast schon Verrat an der Spielkultur der Azzurri begehen würde, sollte er die Viererkette auflösen.

2. Möglichkeit: Rotation der Innenverteidiger

Es war das Mittel der Wahl in der Hinrunde, bis zu Boatengs Ausfall: Die drei Innenverteidiger rotierten auf den beiden Positionen im Abwehrzentrum fleißig durch. Bedingt wurde dies auch durch die ein oder andere kurze Verletzungspause eines der Protagonisten. So musste sich selbst Deutschlands Fußballer des Jahres 2016, Boateng, ab und an hinten anstellen.

Stellt sich nur noch die Frage: Wer darf in den wichtigen Partien, etwa in der Champions League, von Anfang an ran, und wem droht die Bank? Martínez scheint nach dem bisherigen Saisonverlauf in dieser Debatte gesetzt zu sein. Bei Boateng und Hummels wird es wohl in erster Linie auf die Regenerationszeit des gebürtigen Berliners ankommen. Schafft es Boateng innerhalb weniger Wochen voll fit zu werden und das Niveau aus der Hinrunde zu erreichen, dürfte er die Nase leicht vorne haben.

3. Möglichkeit: Martínez rückt ins Mittelfeld

Um auf keinen der drei Innenverteidiger von Weltformat verzichten zu müssen, könnte Ancelotti Martínez ins defensive Mittelfeld beordern. Für diese Position wurde der Spanier einst ohnehin nach München geholt. In seinem ersten Jahr an der Isar, in der Triple-Saison 2012/13, glänzte Martínez neben dem ebenfalls überragenden Schweinsteiger in seiner Rolle auf der Doppelsechs. Nicht wenige sahen im FCB-Duo das zu diesem Zeitpunkt beste zentrale Mittelfeld der Welt.

Eine Rückkehr von Martínez ist also eine durchaus sinnvolle Option. Allerdings würde sich dadurch dort ein ähnliches Konkurrenzproblem einstellen. Mit Xabi Alonso, Arturo Vidal, Joshua Kimmich, Thiago, Sanches und Thomas Müller gibt es im Zentrum bereits sechs Top-Kandidaten für drei Plätze. Mit Martínez stiege die Zahl auf sieben. Sanches verkündete kürzlich ohnehin schon seinen Unmut über die geringe Spielzeit; auch Kimmich brennt auf mehr Einsätze. Zudem wünscht sich David Alaba eine Rolle im Zentrum. Ein Vorrücken von Martínez auf die Sechs würde diese Pläne wohl vorerst verhindern.

Langfristig eine sinnvolle Option

Und doch scheint diese dritte Möglichkeit langfristig gesehen absolut sinnvoll zu sein. Blickt man auf den Sommer, verschiebt sich der Positionsbedarf bei den Bayern nämlich ganz gewaltig. Mit Rückkehrer Holger Badstuber (derzeit verliehen an den FC Schalke 04) und Nachwuchsmann Niklas Süle (TSG 1899 Hoffenheim) kommen zwei weitere Innenverteidiger von Top-Qualität nach München. Der Konkurrenzkampf wird ohnehin enorm.

Gleichzeitig könnte bei einem Abgang Alonsos, der nach Auslaufen seines Vertrags im Sommer mit einem Karriereende liebäugelt, im Mittelfeld ein Platz freiwerden. Sollte Kimmich schließlich noch die Nachfolge von Philipp Lahm auf der vakanten Position als Rechtsverteidiger antreten, wäre die Ballung an Spielern im Zentrum entzerrt; wenngleich mit Sebastian Rudy bereits ein Neuzugang für dort feststeht.

Ob mit einer Umstellung bereits in der heißen Phase dieser Saison begonnen wird, ist derweil fraglich. Unwahrscheinlich erscheint zudem der Wechsel von Vierer- auf Dreierkette. Für das Saisonfinale wird es somit vermutlich auf ein stetes Wechselspiel der Herren Boateng, Hummels und Martínez hinauslaufen.

Sie dabei alle bei Laune zu halten, ist dann die Aufgabe von Carlo Ancelotti.

mg