Live-Ticker: Kovac setzt Stänker-Star auf die Bank - BVB mit Götze, ohne Alcacer   

Es geht um die sportliche Vorherrschaft in Deutschland: Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Rekordmeister FC Bayern München zum Liga-Gipfel - alle Infos gibt‘s hier im Live-Ticker!

Borussia Dortmund - FC Bayern München -:- (Sa, 18.30 Uhr)

Borussia Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi - Witsel, Weigl - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze Bank: Oelschlägel (Tor),Guerreiro,Toprak,Dahoud,Delaney,C. Pulisic,Paco Alcacer FC Bayern: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martinez - Gnabry, Goretzka, Müller, Ribery - Lewandowski Bank: Ulreich - Wagner - Süle - James - Rafinha - Will - Sanches Schiedsrichter: - Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Der Rekordmeister kommt zum Warmmachen. Die Bayern werden von den BVB-Fans im Signal Iduna Park lautstark ausgepfiffen. Die Brisanz ist spürbar.

+++ Ausgerechnet im Top-Spiel weicht Kovac von seiner bisherigen Rotation ab. Der FCB-Coach vertraut der gleichen Elf wie im Champions League-Spiel gegen Athen. Das war nicht unbedingt zu erwarten. James könnte sich allerdings selbst auf die Bank befördert haben.

+++ Für die Bayern könnte das Spiel auch zum Wendepunkt einer turbulenten Saison werden. Schlägt man die Dortmunder im eigenen Hexenkessel, könnte die dicke Luft an der Säbener Straße bald Geschichte sein. Doch vergeigt Kovac heute seine Meisterprüfung, wird es ganz schnell einsam um ihn werden.

+++ Zum ersten Mal seit über sechs Jahren nimmt der Rekordmeister die Rolle des Verfolgers ein. Sonst war immer der BVB als Außenseiter in das Spiel gegangen. Verschieben sich gerade die Kräfteverhältnisse in Fußball-Deutschland? In weniger als drei Stunden wissen wir auf alle Fälle mehr.

+++ Lucien Favre überrascht mit seiner Spieler-Wahl. Goalgetter Alcacer findet sich nur auf der Bank wieder. Götze darf stattdessen ran. Auch mit der Nominierung von Julian Weigl war nicht unbedingt zu rechnen. Für ihn muss Delaney weichen.

+++ Die Bayern bestätigen auf Twitter die bereits verkündete Aufstellung.

+++ Ist das die Startelf der Bayern? Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martinez - Gnabry, Goretzka, Müller, Ribery - Lewandowski... zumindest vermeldet das Sky. Offiziell wurde die Aufstellung noch nicht bestätigt. War da etwa schon wieder der Maulwurf unterwegs?

+++ Niko Kovac hat offenbar James Rodriguez aus der ersten Elf gestrichen. Dabei war der Kolumbianer eigentlich für die Startelf vorgesehen, wie die BILD berichtet. Doch der stänkernde Superstar soll nun scheinbar die Quittung für den Ärger der letzten Tage bekommen. Noch mehr vorherige Infos zur Partie finden Sie in unserem Countdown-Ticker. Alle neuen Entwicklungen lesen sie nun hier in unserem Spiel-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Liga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München! Um 18.30 Uhr steigt das Bundesliga-Topspiel - bis dahin gibt‘s an dieser Stelle alles Wissenswerte rund um dieses Prestigeduell!

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München: Vorbericht

Da lacht das Fußballherz: Am Samstagabend kommt es zum absoluten Bundesliga-Topspiel zwischen Tabellenführer Borussia Dortmund und dem eigentlichen Platzhirschen FC Bayern. Doch dieses Mal startet das Prestigeduell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Nicht der Serienmeister aus München geht als Favorit in die Partie, sondern der gastgebende BVB. Vier Punkte lagen die Schwarzgelben vor dem direkten Aufeinandertreffen vor dem Rekordmeister - selbst im Falle einer Heimpleite bleibt die Borussia also auf Platz eins.

Sogar Präsident Uli Hoeneß gibt sich vor dem deutschen Clasico ungewohnt demütig und sieht seinen FC Bayern lediglich in der Außenseiterposition. „Wir sind nicht so arrogant, wie ihr alle glaubt“, versuchte sich der wortgewaltige Klubboss in der ungewohnten Underdog-Rolle: „Man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, ich will einen Dreier einfahren. Dortmund hat bis jetzt eine sehr gute Saison gespielt. Wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund, sondern als Außenseiter zum ersten Mal seit langer Zeit.“ Bei den letzten zwölf Ligaduellen war jeweils der FC Bayern Tabellenführer und Dortmund in der schwierigeren Jäger-Rolle.

Vermutlich will Hoeneß aber auch einfach nur ein wenig Druck aus dem Kessel nehmen - angesichts der sportlich durchwachsenen letzten Wochen ist die Kritik an Trainer Niko Kovac, an der Mannschaft und auch an der Klubführung immer lauter geworden. „Wir dürfen auf keinen Fall verlieren“, weiß auch Torwart Manuel Neuer.

Die Hoffnungen liegen auf Torjäger Robert Lewandowski, der am Mittwoch in der Champions League einen Doppelpack zum 2:0-Erfolg gegen AEK Athen schnürte. „Dortmund hat gute Form. Aber wir wissen, dass wir auch gut spielen können. Wir haben immer noch klasse Spieler und können immer noch etwas individuell machen“, erklärte der Pole vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub.

Personell hat sich beim Rekordmeister wenig verändert. Thiago und Corentin Tolisso fallen verletzt aus, Kingsley Coman trainierte nach seiner Knöchelverletzung zwar erstmals wieder auf dem Platz, zählt aber gegen den BVB noch nicht zum Kader. Bei Arjen Robben steht der Einsatz auf der Kippe - der Niederländer plagt sich nach wie vor mit Knieproblemen herum.

So könnte der FC Bayern spielen

Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Javi Martinez – Müller, James – Gnabry, Ribery – Lewandowski