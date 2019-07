Der Brais ist heiß: Berater bestätigt Bayern-Interesse am spanischen Flügelflitzer

Der FC Bayern München sucht Verstärkung für die Außenbahn, der Spanier Brais Mendez gilt als Kandidat – dessen Berater jedenfalls bestätigt die Kontaktaufnahme.

Update vom 18. Juli, 14.30 Uhr: Offenbar könnte der FC Bayern München tatsächlich kurz vor der Verpflichtung von Brais Mendez stehen. Der Außenbahnspieler wäre wohl für 25 Millionen Euro zu haben, gilt als Schnäppchen – und kann mit Tempo sowie gefährlichen Pässen in die Tiefe die Offensive des FCB verstärken.

Wie das Portal Goal.com berichtet, hat Mendez´ Berater Vincente Fores Cornejo die Kontaktaufnahme mit dem deutschen Rekordmeister bestätigt. Viel mehr wollte dieser dann aber auch nicht verraten. „Alle weiteren Infos hat Hasan“, sagte der Berater und verwies damit auf den Bayern-Sportdirektor.

Salihamidzic hat noch nichts verlautbaren lassen bezüglich eines möglichen Transfers des Spaniers. Fakt ist: Der FC Bayern München muss bald zuschlagen auf dem Transfermarkt, sollte derjenige Spieler noch ausführlich ins Team vor Saisonstart eingegliedert werden.

Falls Sané-Deal scheitert: Holen die Bayern dann diesen spanischen Flügelflitzer?

München – Brais Mendez, 22 Jahre alt, rechter Flügelspieler beim spanischen Erstligisten Celta Vigo – und bald vielleicht in den Diensten des FC Bayern München. Die Wunschlösung in der Offensive lautet zwar weiterhin Leroy Sané. Offenbar könnte man sich in München aber auch mit einem Transfer des Spaniers arrangieren.

Wie der kicker berichtet, der sich auf Informationen aus Spanien stützt, wäre Celta Vigo bereit, seinen Flügelspieler abzugeben. Festgeschriebene 25 Millionen Euro würde Mendez dem Bericht zufolge die Bayern wohl kosten.

Brais Mendez zum FC Bayern München? In Spanien stand er im Abstiegkampf

Der Linksfuß ist noch bis 2021 an Vigo gebunden, sicherte in der vergangenen Saison mit seinem Klub nur knapp den Klassenerhalt – vier Punkte Vorsprung hatte man nach dem letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz. Mendez steuerte zum Ligaverbleib in 31 Spielen sechs Tore und sieben Vorlagen bei.

Falls FC Bayern München Brais Mendez holt, fehlt immer noch ein Transfer-Hammer

Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen, wartet auf den Stürmer noch viel Arbeit. Ein Transfer würde ihn vom spanischen Abstiegs- in den deutschen Titelkampf katapultieren. Eine große Umstellung. Fraglich daher auch, ob sich die Bayern mit diesem Spielertypus zufrieden geben könnten, der allenfalls als Back-up ausreicht. Ein wirklicher Hammer wäre die Verpflichtung eher nicht – aber immerhin ein Anfang.

FC Bayern München an Spaniern interessiert: Erst Marc Roca, dann Brais Mendez?

Weiterbringen könnte die Bayern da schon eher eine Verpflichtung des spanischen U21-Europameisters Marc Roca. Angeblich stünden die Parteien da kurz vor einer Einigung. Der Spieler von Espanyol Barcelona wäre vielseitig einsetzbar im Mittelfeld, könnte aber wohl auch die Position des linken Verteidigers bekleiden. Fakt ist: Die Transfer-Flaute muss bald beendet werden. Trainer Nico Kovac müsste vielleicht andernfalls das System ändern.