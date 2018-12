Live-Ticker: Kovac zu Last-Minute-Änderung gezwungen - einer kehrt vom Abstellgleis zurück

Zwei Tage vor Heiligabend ist der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt gefordert. Es ist das letzte Pflichtspiel des Jahres. Wir sind wie gewohnt im Live-Ticker dabei.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München -:- (-:-)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Falette, Salcedo - Willems, Fernandes, Gacinovic, Kostic, da Costa - Jovic, Haller FC Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Martinez - Ribéry, Thiago, Müller - Lewandowski Tore: --- Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

<<< AKTUALISIEREN >>>

+++ Niko Kovac muss kurz vor Spielbeginn improvisieren. Mats Hummels hat sich beim Aufwärmen verletzt. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, erklärt der kroatische Coach. In der Innenverteidigung läuft nun Jerome Boateng auf. Auf der ohnehin schon spärlich besetzten Reservebank des Rekordmeister wird es nun noch etwas kuscheliger.

.@matshummels muss wegen einer Gelenk-Blockade im Rücken das Aufwärmen abbrechen, für ihn rückt @JB17Official in die Startelf. Gute Genesung, Mats! #SGEFCB pic.twitter.com/Z9mvO191YM — FC Bayern München (@FCBayern) December 22, 2018

+++ Fredi Bobic hat den Kontakt zum Bayern-Coach in den vergangenen Tagen laut eigener Aussage nochmals intensiviert. „In unseren Gesprächen geht es allerdings nicht nur um Fußball“, erklärt der Eintracht-Sportvorstand.

+++ Er schien schon aufs Abstellgleis verbannt, nun feiert er gegen die Eintracht seine überraschende Rückkehr: Javi Martinez wird Joshua Kimmich in der defensiven Mittelfeldzentrale assistieren. Für Kingsley Coman bleibt zunächst nur ein Platz auf der Bank. Ansonsten verzichtet Niko Kovac in seinem Aufgebot auf größere Überraschungen. Leon Goretzka steht wegen einer Adduktorenverhärtung nicht im Kader.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Spiel vom FC Bayern bei Eintracht Frankfurt. Anpfiff in der Commerzbank Arena ist am Samstagabend um 18.30 Uhr.

Vorschau: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im Live-Ticker

Das 1:0 über RB Leipzig war der vierte Sieg nacheinander in der Bundesliga für den FC Bayern. Damit ist der Rekordmeister das Team der Stunde, hat sich vor dem letzten Hinrundenspieltag wieder näher an Spitzenreiter Borussia Dortmund herangepirscht. Der Vorsprung zu Eintracht Frankfurt, Gastgeber im letzten Topspiel des Jahres, beträgt jedoch nur sechs Punkte. Die Hessen stehen auf dem fünften Rang - also dem ersten, der nicht mehr zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Für beide Mannschaften geht es um einen wichtigen Dreier. Die Hausherren aus Frankfurt kämpfen um die Champions-League-Plätze, während der Rekordmeister aus München den Anschluss an Dortmund und Gladbach nicht verlieren will. Das Spiel zwischen Frankfurt und Bayern München sehen Sie live im TV und im Live-Stream, wie tz.de* berichtet.

Das Prunkstück der Hessen ist fraglos die Offensive um das schon als magisches Dreieck bezeichnete Trio Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller. Das kroatisch-serbisch-französische Gespann zeichnet für 26 der 34 Bundesligatore verantwortlich - damit war der Klub vom Main einmal mehr erfolgreich als die Roten. Die Gäste müssen auf vier wichtige Profis verzichten: Corentin Tolisso, James Rodriguez und Arjen Robben fehlen weiterhin, Serge Gnabry hat sich nach seinem am Mittwoch erlittenen Muskelfaserriss ebenfalls ins Lazarett verabschiedet.

Viertes Aufeinandertreffen in diesem Jahr

Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Vereinen in diesem Jahr. Im Heimspiel der Hinrunde gewann der FC Bayern mit gleich vier Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft in der Startelf locker mit 4:1, beim Supercup in Frankfurt triumphierte der Rekordmeister zum Einstand von Trainer Niko Kovac sogar mit 5:0. Doch das wichtigste Duell ging an die Hessen, die sich im Pokalfinale in Berlin mit 3:1 behaupteten.

Es war der erste Frankfurter Sieg über den FC Bayern nach über acht Jahren. Am 20. März 2010 hatten Juvhel Tsoumou und Martin Fenin die Partie mit zwei späten Toren nach einem frühen Treffer von Miroslav Klose noch gedreht. Seither kam in zwölf von 16 Vergleichen der Sieger aus München. Allerdings gewannen die Roten nur eines der drei jüngsten Bundesligaspiele in der Commerzbank Arena - vor einem Jahr und zwei Wochen mit 1:0 durch Arturo Vidal.

mg

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.