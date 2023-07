Bundesliga-Leihe von Tel? Werder Bremen offenbar an Bayern-Juwel dran

Von: Luca Hartmann

Teilen

Mathys Tel gilt als zukünftiger Star beim FC Bayern. Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen ist wohl an einer Leihe des Youngsters interessiert.

München - Mathys Tel gilt als große Sturmhoffnung des FC Bayern in den nächsten Jahren. Nicht umsonst investierten die Münchner im vergangenen Sommer rund 20 Millionen Euro (plus 8,5 Millionen Euro mögliche Boni) an Stade Rennes für das damals erst 17-jährige französische Ausnahmetalent.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter: 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Werder Bremen offenbar an Leihe von Bayern-Juwel Tel interessiert

In seiner Debüt-Saison kam Tel beim Rekordmeister meistens von der Bank, zeigte jedoch immer wieder vielversprechende Leistungen. In 22 Bundesliga-Einsätzen gelangen ihm fünf Tore und zusätzlich ein Treffer im DFB-Pokal. Ordentliche Werte, die auch andere Bundesligisten auf den Plan rufen.

Wie der Kicker berichtet, sollen mehrere Bundesligisten am Franzosen interessiert sein, der sich zuletzt schon in Frankreich für die neue Saison warm schoss. Ein Verein auf der Liste: Werder Bremen. Laut dem Bericht könnte Tel in der Bremer-Offensive eine feste Rolle einnehmen und mehr Spielzeit als zuletzt in München bekommen. Demnach denken die Bayern über eine Leihe von Tel nach, um dessen Entwicklung zu fördern.

Der Berater von FC-Bayern-Talent Mathys Tel hat die Transfergerüchte über einen Wechsel zu Werder Bremen dementiert. © IMAGO/Laci Perenyi

Auch bei Kane-Transfer: Tel-Berater stellt Bayern-Verbleib klar

In Bremen könnte Tel der Nachfolger von Niclas Füllkrug werden, der auch immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Von einem möglichen Wechsel will Tel-Berater Gadiri Camara jedoch nichts wissen. Bei Sky stellte Camara klar: „Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann auch keine Gerüchte über eine mögliche Leihe zu Werder Bremen bestätigen. Mathys will bleiben und sich verbessern. Unsere Haltung ist klar: Mathys will einer der Besten werden.“

Laut Camara wolle sich Tel selbst einem möglichen Duell mit Stürmer-Star Harry Kane stellen, den die Bayern in diesem Sommer unbedingt als Königstransfer an die Säbener Straße holen wollen. „Bei allem Respekt, es ist ihm egal, wer in diesem Sommer noch zu den Bayern kommen wird. Mathys ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen“, sagt Camara.

Verlobung, Hochzeit, Jetski: Das machen die Bayern-Stars im Urlaub Fotostrecke ansehen

Stürmer Tel sieht Zukunft beim FC Bayern

Auch Tel selbst will sich beim Rekordmeister durchsetzen. Zuletzt äußerte er sich sehr lobend über seine Mitspieler Joshua Kimmich und Sadio Mané und betonte gleichzeitig seine großen Ambitionen: „Ich bin Stürmer. Ich will immer viele Tore schießen. Mein großer Traum ist es, für die französische Nationalmannschaft zu spielen“, sagt Tel.

Tels Vertrag in München läuft noch bis 2027. Dort will sich Tel trotz seiner Ersatz-Rolle durchbeißen. „Ich will natürlich besser werden, an meiner Technik arbeiten und Erfolg haben“, erklärte er zuletzt. Berater Camara macht klar: „Mathys liebt die Bayern und ich denke, Bayern liebt ihn auch.“ (luha)