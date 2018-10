Bundestrainer Löw muss auf Bayern-Star verzichten - Gnabry rückt nach

Die Verletztenliste der deutschen Nationalmannschaft wächst weiter an. Nun muss Bundetrainer Jogi Löw auf einen Bayern-Star verzichten. Auch Eintracht-Torwart Kevin Trapp ist verletzt.

Berlin - Bundestrainer Joachim Löw muss für die Nations-League-Spiele in den Niederlanden und bei Weltmeister Frankreich zwei weitere Ausfälle verkraften. Leon Goretzka vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und Torhüter Kevin Trapp vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt sind verletzt und stehen Löw nicht zur Verfügung. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagabend mit. Für das Duo rücken der Münchner Serge Gnabry und Torhüter Bernd Leno vom FC Arsenal nach. Hier finden Sie alles über den Spielplan der Nations League: Alle Länderspiele, Gruppen und Ergebnisse im Überblick.

Goretzka war bereits am Dienstag aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht zum Treffpunkt der DFB-Auswahl nach Berlin gereist, sondern für weitere Untersuchungen zu Hause geblieben. Trapp hatte beim öffentlichen Training vor 5000 Zuschauern im Hertha-Amateurstadion am Abend gefehlt, nach DFB-Angaben war er wie der Kölner Jonas Hector im Hotel geblieben.

Hector hatte erst am Montagabend mit dem 1. FC Köln in der 2. Bundesliga gegen den MSV Duisburg (1:2) gespielt. Damit absolvierten gerade einmal 18 Spieler die Einheit.

Löw muss bei den Spielen in Amsterdam am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und drei Tage später in St. Denis (20.45 Uhr/ARD) bereits auf Ilkay Gündogan, Marco Reus, Kai Havertz, Nils Petersen und Antonio Rüdiger verzichten. Emre Can von Juventus Turin wurde bereits nachnominiert.

