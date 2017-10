Ancelotti trainiert für guten Zweck

Carlo Ancelotti scheint seine Entlassung beim FC Bayern gut überwunden zu haben. An diesem Montag hat der Italiener ein Training für einen guten Zweck in Jerusalem geleitet.

Jerusalem - Vier Tage nach seinem Rauswurf beim FC Bayern München hat Carlo Ancelotti in Jerusalem im Rahmen eines Friedensprojektes Kinder trainiert. Der 58 Jahre alte Italiener leitete am Montag für „Assist for Peace“ Fußball-Übungen mit muslimischen, christlichen und jüdischen Kindern an. Angesprochen auf das Ende seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister sagte Ancelotti, er fühle sich gut.

dpa

