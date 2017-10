Live-Ticker: Coman bringt Bayern in Führung

Die Wochen der Wahrheit für die Bayern gehen weiter. Nach den beiden Duellen gegen RB Leipzig wartet in der Champions League Celtic Glasgow. Wir berichten im Live-Ticker.

Celtic Glasgow - FC Bayern München 0:1 (-:-)

Celtic Glasgow: 1 Gordon - 23 Lustig, 20 Boyata, 6 Bitton, 63 Tierney - 8 Brown, 14 Armstrong - 49 Forrest, 42 McGregor, 11 Sinclair - 10 Dembélé FC Bayern München: 26 Ulreich - 13 Rafinha, 17 Boateng, 4 Süle, 27 Alaba - 23 Vidal, 8 Martínez, 24 Tolisso - 10 Robben, 29 Coman - 11 James FCB-Bank: 22 Starke, 5 Hummels, 6 Thiago, 19 Rudy, 32 Kimmich, 34 Friedl, 38 Wintzheimer Tore: 0:1 Coman (22.) Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

26. Minute: Boateng mit einem langen Ball auf Vidal, der die Kugel im Strafraum der Schotten völlig unbedrängt annehmen kann. Doch der Chilene steht im Abseits.

23. Minute: Die Celtic-Profis reklamierten nach dem Treffer ein Handspiel von Coman bei der Ballannahme. Es bleibt jedoch dabei: Das Tor zählt.

22. Minute: Tooooor für den FC Bayern! Die Führung für die Münchner wie aus dem Nichts! Ulreich schlägt den Ball weit nach vorne. Boyata verschätzt sich und springt unter dem Ball durch. Coman hat dies gerochen, umkurvt den herausstürmenden Celtic-Torhüter Gordon und netzt zum 1:0 für die Bayern ein.

19. Minute: Tolisso versucht mit einer Flanke aus dem Halbfeld Coman in Szene zu setzen, doch der Franzose kann den Ball nicht kontrollieren. Die Folge: Abstoß Celtic.

17. Minute: Alaba versucht es mit einem Distanzschuss aus fast 25 Metern. Der Ball fliegt jedoch weit über das Gehäuse von Celtic Glasgow.

15. Minute: Sinclair spielt Boateng ein wenig schwindelig, macht einen Schlenker nach rechts und wieder nach links. Dann der Abschluss, der jedoch weit am Tor der Münchner vorbei geht.

13. Minute: Die Bayern suchen in der Anfangsphase dieser Partie noch ihren Rhythmus. Der Ball ist zu schnell wieder weg.

11. Minute: Martínez kommt im Zweikampf gegen Celtic-Kapitän Brown zu spät. Freistoß für die Schotten.

8. Minute: Das sieht man auch nicht alle Tage! Fast alle Bayern-Spieler befinden sich bei gegnerischem Ballbesitz in der eigenen Hälfte und lauern auf blitzschnelle Tempo-Gegenstöße.

5. Minute: Die erste Großchance für Celtic! Forrest sprintet die rechte Außenbahn entlang und flankt von rechts in die Mitte, wo Armstrong zum Abschluss kommt. Allerdings trifft er den Ball nicht richtig, FCB-Torhüter Sven Ulreich muss nicht eingreifen.

4. Minute: Es gibt die erste Ecke für die Bayern. James wird sie ausführen. Die Schotten können klären.

1. Minute: Der Ball rollt! Der FC Bayern stößt an und spielt zunächst von rechts nach links.

20.43 Uhr: Die Champions-League-Hymne ertönt.

20.41 Uhr: Die beiden Teams stehen mittlerweile im Tunnel. Gleich geht‘s los.

20.38 Uhr: In diesen Sekunden stimmen die Celtic-Fans den Song „You‘ll never walk alone“ an. Gänsehaut pur!

20.19 Uhr: „Es muss einer sein, der die Mannschaft weiterbringen kann, aber trotzdem weiß, dass er Lewa vor sich hat“, so „Brazzo“. Konkrete Namen wollte der 40-Jährige nicht kommentieren.

20.19 Uhr: Salihamidzic über mögliche Winter-Neuzugänge für die Stürmerposition: „Wir werden keine Notkäufe machen!“

20.18 Uhr: Salihamidzic über James Rodriguez, der heute Robert Lewandowski im Angriff ersetzt: „James wird die Position anders interpretieren, als es Robert macht, aber er ist gut drauf.“

20.17 Uhr: FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Sky-Interview: „Die Stimmung hier ist unglaublich. Es ist das lauteste Stadion, in dem ich in meiner Karriere je gespielt habe. Man ist hier voller Adrenalin.“

20.02 Uhr: Gute Omen? In der UEFA Youth League hat die U19 des FC Bayern München Celtic Glasgow mit 2:1 (0:0) bezwungen und sich damit für die K.o.-Phase qualifiziert.

19.40 Uhr: In Abwesenheit der verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller wird Arjen Robben die Mannschaft auch heute als Kapitän aufs Feld führen.

19.33 Uhr: Hier ist die Startaufstellung von Celtic Glasgow.

19.25 Uhr: Beim FC Bayern München wird es heute Abend fünf Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen RB Leipzig geben. Rafinha, Niklas Süle, Arturo Vidal, Corentin Tolisso und Kingsley Coman laufen von Beginn an auf. Joshua Kimmich, Mats Hummels, Sebastian Rudy und Thiago nehmen hingegen auf der Bank Platz. Torjäger Robert Lewandowski ist bekanntlich in München geblieben.

19.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow. In knapp eineinhalb Stunden geht es hier los. Bei uns erfahren Sie alles rund um das Gastspiel der Bayern in Schottland.

Celtic Glasgow - FC Bayern München: Vorbericht

Hält der Heynckes-Nimbus auch in Spiel fünf nach dessen Verpflichtung? Die Bilanz des Rückkehrers kann sich bisher durchaus sehen lassen: drei Spiele in der Bundesliga, neun Punkte bei einem Torverhältnis von 8:0. Dazu die beiden Siege im Pokal gegen Leipzig und in der Champions League gegen den jetzigen Gegner, Celtic Glasgow. Die Vorzeichen fürs Duell mit Celtic sind dabei klar: Die Bayern brauchen einen Sieg, wenn sie den Tabellenführer ihrer Gruppe B, Paris St. Germain, noch abfangen wollen. Momentan liegen die Franzosen drei Punkte vor den Bayern.

Und der Gegner? Celtic, das sich beim ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Champions-League-Saison nach deren 0:3-Klatsche als dankbarer Aufbaugegner für den Rekordmeister entpuppte, steht mit drei Punkten auf Platz drei der Tabelle. Das bedeutet: Mit einem Sieg gegen die Bayern könnten die Schotten gleichziehen und das Rennen um den Einzug in die nächste Runde noch mal spannend machen.

mae/sk