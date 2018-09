Champions League: Bayern-Frauen stehen im Achtelfinale

München – Die Fußballerinnen des FC Bayern haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Ernsthaft in Zweifel stand das aber schon vor dem Rückspiel gegen den serbischen Meister Spartak Subotica nicht mehr.

Die Auswärtspartie vor zwei Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Tom Wörle mit 7:0 gewonnen, gestern ließ sie auf dem heimischen Campus ein ähnlich souveränes 4:0 folgen. Lineth Beerensteyn (18.), Jovana Damnjanovic (53.), Lina Magull (55.) und Mandy Islacker (64.) trafen.

So ein 7:0 lässt einen Trainer entspannt rotieren. Wörle hatte die Mannschaft umfassend umgebaut, doch nennenswerte Schwierigkeiten hatten die Bayern trotzdem zu keinem Zeitpunkt. Nach 18 Minuten und ersten Torchancen konnten sie die Führung bejubeln, als Beerensteyn nach einem Abpraller zur Stelle war. So ging es auch in die Pause, weil den Gastgeberinnen die letzte Entschlossenheit fehlte. Die zeigten sie erst nach der Pause, als Damnjanovic, Magull und Islacker lediglich elf Minuten benötigten, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

Jubeln konnten gestern Abend auch die Spielerinnen des VfL Wolfsburg. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gewann der deutsche Meister aus Niedersachsen gestern Abend auch die zweite Partie gegen den isländischen Club Thor/KA mit 2:0 (1:0). Die Tore für den Vorjahresfinalisten erzielten Pernille Harder in der 28. und Ella Mcleod in der 66. Minute.

Die Achtelfinal-Paarungen werden am 1. Oktober in Nyon ausgelost. Ausgetragen wird die Runde der besten 16 am 17./18. Oktober sowie am 31. Oktober und 1. November.