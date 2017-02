Coman im Zeitraffer

Kingsley Coman hat sich mit seinem Doppelpack gegen den Hamburger SV endgültig zurückgemeldet. Karl-Heinz Rummenigge signalisiert, dass der FC Bayern die Leihgabe von Juventus Turin kaufen möchte.

München – Der junge Mann hat offensichtlich keine Zeit zu verlieren. Der Arbeitstag von Kingsley Coman lief am Samstag wie im Zeitraffer, zumindest die nennenswerten Eckdaten ließen sich auf wenige Minuten verdichten. Er kam in der 60. Minute, in der 65. Minute schoss er das 6:0, in der 69. Minute das 7:0. Da hätte er dann auch wieder gehen können. Denn besser geht ja eigentlich nicht mehr.

Dass der 20-Jährige bei den Bayern unter Zeitdruck ist, ist auf der einen Seite wahr und auf der anderen wieder nicht. Er war diese Saison lange verletzt und muss nun langsam mal zeigen, ob er auf Dauer über Format für die Münchner verfügt. Aber in der Führungsetage hat er Fans, zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge. Die Option, den Franzosen zum Ende des zweijährigen Leihgeschäfts im Sommer von Juventus Turin für 21 Millionen Euro voll zu übernehmen, läuft am 30. April aus, erklärte der Bayern-Vorstandschef, „wir werden die Zeit bis dahin noch nutzen, um ihn zu beobachten – aber es gibt schon eine Neigung, und die lautet, die Option zu ziehen“. Auftritte wie nun gegen den Hamburger SV dürften diese Neigung stützen.

Bereits vergangene Woche beim 1:1 in Berlin war es Coman, der nach seiner Einwechslung den Freistoß zum 1:1 herausgeholt hatte. „Die beiden Tore jetzt werden ihm noch mehr Selbstvertrauen geben, man merkt generell, dass er im Training wieder ein ganzes Stück näher dran ist“, sagte Rummenigge. Noch in Katar in der Winterpause gehörte Coman zu den Verlierern, weil er nach seiner Verletzung nicht so weit war, ins Training mit den Kollegen integriert werden zu können.

Neben dem Franzosen durfte Renato Sanches einmal längere Zeit Spielpraxis sammeln. Der 19-Jährige kam drei Minuten vor seinem Kollegen ins Spiel. Wie immer fiel er kaum auf, aber er fiel auch nicht ab. „Er gewöhnt sich an die Fußballkultur hier“, sagte Rummenigge. Gemach. Nicht alles geht im Zeitraffer.