Dank Zylla und Zirkzee: Bayern bezwingt Athen 

Die FC-Bayern-U19 entscheidet auch das Rückspiel gegen AEK Athen in der UEFA Youth League für sich. Für die Tore sorgten Marcel Zylla und Joshua Zirkzee. Offensiv-Juwel Batista Meier ist erneut verletzt.

Die A-Junioren des FC Bayern gewinnen ihr viertes Gruppenspiel in der UEFA Youth League gegen AEK Athen. Damit steht der Nachwuchs des Deutschen Rekordmeisters nach vier Spielen bei sieben Punkten und hat damit das Weiterkommen weiterhin in eigener Hand. Bereits das Hinspiel konnten die Roten klar mit 4:0 für sich entscheiden. Ein Wehmutstropfen bleibt bei den Bayern aber trotzdem: Offensiv-Talent Oliver Batista Meier verletzte sich erneut und musste bereits früh ausgewechselt werden.

Im Aufgebot der Münchnern fehlten die Amateur-Spieler Christian Früchtl, Lars Lukas Mai und Meritan Shabani. Früchtl plagen aktuell Schulterbeschwerden, Mai fehlte gelb gesperrt und Shabani steht möglicherweise im Kader der Profis gegen AEK Athen am Mittwochabend in der Allianz Arena. In der Startelf hingegen standen Maximilian Franzke und Jonathan Meier, die sonst hauptsächlich in der U23 zum Zug kommen.

Im Gegensatz zum Hinspiel vor zwei Wochen übernahm der FC-Bayern-Nachwuchs von Beginn an die Spielkontrolle und schaffte es sofort, sich zwingende Torchancen zu erspielen. Nach nur drei Minuten kam Joshua Zirkzee im Strafraum zum Abschluss, zielte aber deutlich zu hoch. Bei der ersten Großchance der Bayern hatte das Sturmtalent seine Füße wieder im Spiel. Eine Ecke verlängerte der 17-Jährige auf Innenverteidiger Chris Richards. Der US-Amerikaner scheiterte aber freistehend aus kurzer Distanz an Athens Torwart Panagiotis Gkinis. Nur wenige Minuten später war es wieder Zirkzee, der vergab. Der Niederländer schraubte sich nach einer Ecke hoch, aber wieder war Gkinis zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte.

Sturm-Juwel Batista Meier mit erneuter Verletzung

Nach rund 15 Minuten folgte dann die Schockmeldung für den FC Bayern: Oliver Batista Meier wurde bei einem Schuss, der schlussendlich abgefälscht über das Tor ging, am rechten Fuß getroffen. Erst am Wochenende war der Deutsch-Brasilianer gegen den 1.FC Heidenheim, nach einer mehrwöchigen Verletzungspause, aufgrund eines Bänderrisses im rechten Sprunggelenk, auf den Platz zurückgekehrt. Nach einer längeren Behandlungspause musste der 17-Jährige das Spielfeld verlassen, gestützt von zwei Ärzten. Für das Offensiv-Juwel kam Marvin Cuni in die Partie. Dafür rückte Joshua Zirkzee auf den Flügel, Cuni reihte sich im Zentrum ein. Ab da verlor der FC Bayern nach und nach die Spielkontrolle und die Partie glich der ersten Hälfte des Hinspiels. Auch dort taten sich die Bayern schwer, das Geschehen in die Hand zu bekommen und sich Torgelegenheit zu erspielen.

Trotz der Schwächephase der Bayern kamen die Gäste aus Athen kaum zu nennenswerten Offensivaktionen. Vor der Pause vergab Georgios Tampas die Riesenchance zur Führung. Ein Fernschuss des Griechen klatschte nur an den Querbalken. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Nach der Halbzeit agierte Zirkzee wieder im Zentrum und prompt waren die Bayern offensiv wieder präsent. Mittelfeldspieler Marcel Zylla eroberte den Ball in der Hälfte Athens und schob eiskalt zur Führung ein. Danach spielten sich die Hausherren mehrere Großchancen heraus, vergaben diese aber. Wie Joshua Zirkzee, der nach einer Pudic-Flanke den Ball freistehen über das Tor setzte.

In der 81. Minute machte es der Stürmer dann aber besser: Nach einer Hereingabe von Jonathan Meier scheiterte der 17-Jährige zunächt an Gkinis, brachte den Ball dann aber im Nachsetzen im Tor unter.

Mit dem Sieg verbesserte sich der FCB vorübergehend auf Rang zwei. Um 16 Uhr folgte das zweite Gruppenspiel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam. Sollte sich Ajax durchsetzen, hat der Nachwuchs gute Möglichkeiten, auch im neuen Jahr in der Youth League mitmischen zu dürfen.