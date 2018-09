Vier Minuten Spielpraxis - was Renato Sanches sich bei Portugal erhofft

Renato Sanches stand beim FC Bayern seit dem Saisonstart nie im Kader - auch bei Portugal ist er nur Einwechselspieler

München – Vier Minuten Spielpraxis sind nicht viel, sogar, wenn man seine Ansprüche gehörig herunterfahren muss. Renato Sanches durfte bei Portugals 1:1 im Test gegen den WM-Zweiten Kroatien in der vergangenen Woche in der 86. Minute aufs Feld, doch das war schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu seiner derzeitigen Verwendung beim FC Bayern. Seit dem Start des Pflichtspielbetriebs ist der 21-Jährige nicht mehr gesichtet worden; weder in der Liga gegen Hoffenheim und den VfB Stuttgart noch beim Pokalauftakt bei Drochtersen stand er im Kader. Heute Abend empfängt Portugal Italien zur Nations League im Estadio da Luz. Renato Sanches hofft auf seine nächste Chance. Lissabon, das war einst seine Spielwiese. Aber der Sanches, der in seine Heimat zurückkehrt, ist nicht mehr derselbe.

Seit er im Sommer 2016 zu den Bayern ging, kam er nie mehr in Tritt. Auch das Leihgeschäft mit Swansea brachte offensichtlich keinen Erfolg. In München vertraut man auf die Ansprache von Niko Kovac, um diesen 35-Millionen-Einkauf doch noch hinzubekommen, doch obwohl der Kroate ihn anfangs förderte, blieb Sanches zuletzt wieder so auf der Strecke wie schon zu Beginn seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Der Neuanfang in diesem Sommer hatte eigentlich gut ausgesehen. Im Test gegen Paris St. Germain feierte er beim 3:1 sogar einen schönen Freistoßtreffer, später jedoch blockierte sein Rücken im Trainingslager am Tegernsee, und seitdem wieder alle WM-Fahrer zurück sind, hat Sanches seinen Stammplatz auf der Tribüne. Dass er beim Pokalspiel zuhause blieb, war in mehrfacher Sicht bitter: Mit James (Aufbautraining) und Sebastian Rudy (Vertragsgespräche) fehlten zwei direkte Konkurrenten im defensiven Mittelfeld, außerdem fand die Partie an Renato Sanches’ 21. Geburtstag statt. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Sanches/Bayern: Zu feiern gab es in dieser Liaison wenig zu feiern.