Alaba plaudert „b‘soffene G‘schicht“ über Österreich-Star aus: „Ich wollte einfach nur schlafen“

Von: Patrick Mayer

Einst gemeinsam für Österreich: Martin Hinteregger (li.) und David Alaba (re.). © IMAGO / GEPA pictures

In einer österreichischen TV-Sendung erzählt David Alaba von einer ausgiebigen Feier-Nacht seines ehemaligen ÖFB-Kollegen Martin Hinteregger. Der nimmt‘s mit Humor.

München/Wien – Es sei eine „b‘soffene G‘schicht“ gewesen, schreibt die Kronen Zeitung. Vorgefallen offenbar im Rahmen einer Länderspielreise der österreichischen Nationalmannschaft. Beteiligt: Martin Hinteregger, früherer Kult-Ticker von Eintracht Frankfurt, und David Alaba, einst beim FC Bayern und heute bei Real Madrid unter Vertrag. Ex-Größen der Bundesliga.

David Alaba: Ex-Star des FC Bayern erzählt Anekdote mit Martin Hinteregger

Konkret geht es um den 7. September 2019. Es war der 27. Geburtstag Hintereggers, der zwischen 2019 und Sommer 2022 bei der Eintracht unter Vertrag stand. Ehe er völlig überraschend seine Karriere beendete – im Alter von erst 29 Jahren.

Obwohl zwei Tage später das EM-Qualifikationsspiel in Polen (0:0) anstand, wollte der Kärntner Hinteregger seinen Ehrentag damals offenbar unbedingt feiern. Und zwar nicht im Kreis des ÖFB-Teams, sondern mit Freunden. Dies erzählten Alaba und Hinteregger nun in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk“. Um 21 Uhr wäre demnach Zapfenstreich gewesen – eigentlich. Doch das war „Hinti“, wie ihn die SGE-Fans bis heute rufen, wohl egal.

„Wir haben uns am Abend gedacht, soll er doch mit seinen Leuten feiern gehen. Aber: ‚Hinti, sei bitte bis spätestens um 10 daheim‘“, erzählte Alaba. Um 8 Uhr morgens, beim Frühstück, sei der einstige Top-Innenverteidiger dann aber nicht aufgetaucht.

Martin Hinteregger: David Alaba musste einstigen Verteidiger von Eintracht Frankfurt wecken

„Wir haben dem Koch gesagt, er soll bitte an der Zimmertür klopfen, aber ohne Erfolg. Ich und Marko (Arnautovic; Anm. d. Red.) haben angerufen – aber Hinti hat sich nicht gemeldet“, schilderte Alaba: „Also haben wir uns eine Zimmerkarte geholt und sind rauf.“ Dort habe er einen völlig erschöpften Hinteregger im Bett vorgefunden, erzählte der 30-jährige Wiener, der sein Geld zwischen 2009 und 2021 an der Säbener Straße in München verdiente.

Hinteregger erinnerte sich: „Ich bin, glaube ich, erst um 7 Uhr nach Hause gekommen und wollte einfach nur schlafen.“ Alaba ergänzte: „Wir haben dann seinen Koffer gepackt und versucht, ihn irgendwie mit in den Flieger zu bekommen. Ich hab ihn gehalten und reingezerrt.“ Hinteregger lachend: „Ja, ihr habt das ganz gut hinbekommen.“

Der damalige Nationalcoach Franco Foda ließ den Abwehrspieler in Polen schließlich aus „disziplinären Gründen“ 90 Minuten lang auf der Bank sitzen.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): 67 Länderspiele und vier Tore für Österreich

„Martin hat einen Fehler gemacht. Es ist normalerweise üblich, dass man seinen Geburtstag feiert, aber es war der falsche Zeitpunkt. Ich habe sehr intensiv mit ihm darüber gesprochen und das Wichtigste war, dass er sich beim Trainerteam, Betreuerteam und auch der Mannschaft entschuldigt hat“, erklärte Foda seinerzeit zu dem Vorfall: „Alles andere wurde intern mit dem Spielerrat erledigt, deshalb ist das Thema für mich erledigt.“

Hinteregger bestritt insgesamt 67 Länderspiele für Österreich, in denen er vier Tore erzielte. (pm)