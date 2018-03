Alaba über seine Zukunft: „Kann mir vorstellen, einen anderen Weg zu gehen

David Alaba fühlt sich wohl beim FC Bayern, dennoch will sich der Österreicher entwickeln und lässt offen, ob er bis zu seinem Karriere-Ende in München bleibt.

München - David Alaba ist mit seinen 25 Jahren im besten Fußballer-Alter und zählt zu den absoluten Leistungsträgern und Identifikationsfiguren beim FC Bayern München. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen europäischen Top-Clubs. Und, dass der österreichische Nationalspieler seine Karriere im Stile von Philipp Lahm auch bei den Bayern beenden wird, ist für Alaba keineswegs sicher.

„Ich fühle mich sehr wohl hier, kann mir aber auch vorstellen, einen anderen Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu machen oder mir eine neue Herausforderung zu suchen“, sagte David Alaba im Interview mit der österreichischen Tageszeitung Kurier. Aktuell wolle er sich aber auf die Saisonziele bei den Bayern konzentrieren und lasse die Entscheidung über seine langfristige Zukunft offen. Auch die Möglichkeit bis zur Fußballer-Rente an der Säbener Straße zu bleiben, schließt der 25-Jährige also offenbar nicht aus.

Alaba will sich bei den Bayern entwickeln

Bereits seit dem Sommer 2008 spielt David Alaba in München (Vertrag bis 2021) und hat sich in den vergangenen Jahren vom Talent zu einem absoluten Leistungsträger gewandelt. Aber auch in Zukunft will sich der Österreicher entwickeln: „Ich bin in einem Alter, in dem ich schon viele Erfahrungen sammeln durfte und wo ich jetzt in meiner Karriere den nächsten Schritt machen möchte“, sagte er dem Kurier.

Allerdings denkt Alaba dabei aktuell nicht an einen Wechsel, sondern primär an eine Entwicklung bei den Bayern: „Da gehört es auch dazu, bei den Bayern den nächsten Schritt zu machen, in eine Führungsrolle zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Speziell an junge Spieler, die nachkommen. Ich denke, dass es auch der Verein von mir erwartet, dass ich in eine Führungsrolle schlüpfe.“

rjs