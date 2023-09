Traumdebüt in der 2. Bundesliga im Video: Paul Wanner legt Siegtreffer der SV Elversberg auf

Von: Jörg Bullinger

Elf Minunten nach seiner Einwechslung legte Paul Wanner (li.) den Siegtreffer Wahid Fagir auf. © Imago Images /Nico Paetzel

Gute 48 Stunden nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zur SV Elversberg stellte Paul Wanner erstmals im neuen Trikot sein Können unter Beweis.

München/Elversberg - Er kam, flankte und siegte! Paul Wanner leitete in seinem ersten Spiel für die SV Elversberg den Sieg des amtierenden Drittliga-Meisters ein. SVE-Trainer Horst Steffen hatte den 17-Jährigen in der 68. Minute aufs Feld geschickt. Elf Minuten später klingelte es im Kasten des VfL Osnabrück.

Das Supertalent des FC Bayern, für eine Saison ins Saarland ausgeliehen, bekam auf dem linken Flügel den Ball, ließ seinen Gegenspieler mit einer kleinen Täuschung ins Leere laufen und flankte von der Strafraumgrenze mit seinem starken linken Fuß punktgenau vor das Tor der Gastgeber. Wahid Faghir, ebenfalls vom VfB Stuttgart ausgeliehen und gemeinsam mit Wanner kurz zuvor als Joker genommen, köpfte das Leder aus sechs Metern per Aufsetzer zum 1:0-Endstand ins Netz von Osnabürck-Keeper Philipp Kühn.

„Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen“, sagte Jochen Sauer, Direktor der Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, am Freitag nach der Ausleihe des Mittelfeldspielers. Wanner war am Freitag zum Aufsteiger gewechselt. 48 Stunden nach seiner Unterschrift feierte er sein erstes Erfolgserlebnis in der 2. Bundesliga.

Dabei hatte es offenbar ganz andere Pläne für den Junioren-Nationalspieler gegeben. Wie der Münchner Merkur und die tz in der Wochenendausgabe am Samstag berichteten, war eigentlich eine Leihe nach Österreich geplant. Neben dem belgischen Klub KAS Eupen mit dem deutschen Trainer Florian Kohlfeldt hatte auch Sturm Graz Interesse an Wanner gezeigt. Beim Vize-Meister der österreichischen Bundesliga hätte der Offensivspieler sogar auf Einsätze in der Europa League hoffen dürfen. (jb)