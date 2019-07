Voller Fokus auf Dembélé? Bayern will Barca-Star wohl „mit allen Mitteln“ verpflichten

Dembele ist eine Diva. Er hat in Barcelona mehrfach das Training verpennt und war dann überrascht, daß er aus disziplinarischen Gründen auf die Bank mußte. Der FC Bayern muss nur beim BVB nachfragen. Dembele hat sich kein bisschen geändert. Da ich alle Spiele der abegalufenen Saison gesehen habe, kann ich behaupten, daß er spielerisch auch nie überzeugt hat. Er ist schnell, aber mehr auch nicht. Er war im Halbfinale sogar der Grund, warum nicht in Barcelona das 4:0 und 5:0 kurz vor Schluss fällt. Die 100% Chancen hat er verdaddelt. Wer diesen Spieler verpflichtet, der hat m.M.keine Ahnung....obwohl Podolski, Özil, Kroos und Co wurden auch Millionen in den A...geblasen und als Weltklasse bezeichnet, obwohl sie nur Mitläufer und Durchschnitt waren/sind.