Während DFB-Blamage: Thomas Müller zeigt Gute-Laune-Bilder mit Gareth Bale

Von: Alexander Kaindl

Thomas Müller gehörte nicht zum Juni-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Während der jüngsten DFB-Blamage spielte er stattdessen Golf.

München – Weniger als ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht die deutsche Nationalmannschaft so schlecht da wie lange nicht. Nach dem Peinlich-Aus in der WM-Vorrunde sollte 2023 eigentlich alles besser werden. Die Bilanz: ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen.

EM 2024 Ort: Deutschland Teilnehmende Teams: 24 Zeit: 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024

Deutschland verliert gegen Kolumbien: Wer soll den DFB-Karren aus dem Dreck ziehen?

Die Juni-Testspiele gingen komplett nach hinten los. Der Beinahe-Blamage gegen die Ukraine folgte eine 0:1-Niederlage in Polen und ein 0:2 gegen Kolumbien. Dabei wollte Bundestrainer Hansi Flick, mittlerweile der zweitschlechteste DFB-Coach aller Zeiten, diese Phase eigentlich nutzen, um sich einzuspielen – und vor allem, um Euphorie bei den Fans zu entfachen.

Der Schuss ging komplett nach hinten los. Rudi Völler kündigte bereits an, dass man einige Spieler im September nicht mehr einladen werde, was wiederum die Frage aufwirft: Wer soll den DFB-Karren aus dem Dreck ziehen?

Einer, der sich daran möglicherweise federführend beteiligen könnte, spielte am Tag der 0:2-Pleite gegen Kolumbien augenscheinlich Golf. Thomas Müller vom FC Bayern München postete auf seinem Instagram-Kanal Fotos vom Grün – zusammen mit prominenten Mitstreitern. Da war beispielsweise der chinesische Golfprofi Li Haotong zu sehen. Oder dessen deutscher Kollege Yannik Paul. Und dann schwang da noch einer das Eisen, der in seiner Karriere unter anderem fünf Mal die Champions League gewonnen hat: Gareth Bale!

Der Waliser, der bei Real Madrid phasenweise zur absoluten Weltelite zählte, hat seine Fußballkarriere nach einem kurzen Gastspiel beim Los Angeles FC mittlerweile beendet. Klar, dass er seitdem seiner großen Passion nachgeht. Unvergessen sind Bales Auftritte bei der Nationalmannschaft, als er eine walisische Flagge mit der Aufschrift „Wales. Golf. Madrid. In that order“ (zu Deutsch: „Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge“) durch das Stadion trug. Damit spielte er auf seine fehlende Motivation zum Ende seiner Real-Zeit an – und stellte gleichzeitig heraus, was seine wahren Prioritäten im Leben sind.

Müller golft mit Bale, Li Haotong und Yannik Paul: Baldiges DFB-Comeback?

Eine davon kostete er nun eben mit Bayern-Profi Thomas Müller, selbst leidenschaftlicher Golfer, aus. Der Weltmeister von 2014 postete die Bilder in seiner Instagram-Story ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als seine Kollegen der deutschen Nationalmannschaft gerade gegen Kolumbien versagten.

Wer Müller kennt, der weiß: Der Oberbayer würde nichts lieber tun, als sein Land bei der Heim-EM 2024 zu alten Erfolgen zu führen. Sein letztes Spiel im DFB-Trikot war der 4:2-Sieg bei der WM gegen Costa Rica. Flick hatte ihn seitdem nicht mehr nominiert, alle fünf Deutschland-Spiele im Jahr 2023 fanden ohne Müller statt. Zeit für eine Änderung? Die nächsten Deutschland-Tests finden im September statt. Die Gegner heißen dann Japan und Frankreich – gut möglich, dass Müller zu dieser Zeit wieder Fußball- statt Golfschuhe trägt.

Bis es so weit ist, wird sich die DFB-Elf noch mächtig Kritik gefallen lassen müssen – beispielsweise von Lothar Matthäus. (akl)