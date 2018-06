DFB-Pokal: FC Bayern reist zu Regionalligist nach Niedersachsen

Über das Los „FC Bayern München“ jubelt in der ersten DFB-Pokal-Runde eigentlich jede Mannschaft. Diesmal darf sich ein Regionalligist auf den Besuch des Rekordmeisters freuen.

Dortmund - Noch vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist die erste Entscheidung gefallen, die sich auf die neue Saison 2018/2019 auswirkt. Im Deutschen Fußballmuseum wurde die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Losfee am Freitagabend war Moderatorin Palina Rojinski, die insgesamt 64 Kugeln aus zwei verschiedenen Töpfen zog.

Am meisten dürfte sich die SV Drochtersen/Assel gefreut haben. Der Verein aus der Regionalliga Nord zog nämlich das Traumlos aller Vereine aus dem Amateurtopf: den FC Bayern München. Nun werden Manuel Neuer, Mats Hummels & Co. also nach Niedersachsen reisen.

Wird das Bayern-Spiel diesmal im Free-TV gezeigt?

Wann die Partie genau stattfindet, ist noch nicht klar. Die erste Runde des DFB-Pokals findet am Wochenende vor dem Bundesliga-Saisonstart zwischen dem 17. und dem 20. August statt. In den vergangenen Jahren absolvierte der FC Bayern häufig Free-TV-Spiele, doch in der ersten Runde war das nur sehr selten der Fall - so auch vor einem Jahr, als der FCB am Samstagnachmittag des Pokalwochenendes in Chemnitz antreten musste.

Meistens sind die Erstrundenspiele für die Roten lediglich Pflichtübungen, die sie mit Bravour absolvieren. Das letzte Aus in Runde 1 ereilte die Bayern in der Saison 1994/1995 beim 0:1 gegen den TSV Vestenbergsreuth, aus dem später der heutige Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hervorging. Roland Steins Kopfballtor besiegelte damals das blamable Aus der Trapattoni-Truppe gegen die Amateure aus Franken.

Nach der bitteren Final-Niederlage am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt nimmt der Rekordmeister den nächsten Anlauf in Richtung Pokalsieg Nummer 19. Der 18. Triumph datiert aus der Saison 2015/2016, als der FCB Borussia Dortmund mit 4:3 im Elfmeterschießen bezwang.

sh