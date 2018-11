DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Kommt es zum Kracher-Duell zwischen Bayern und Dortmund?

DFB-Pokal 2018/2019: Auf wen trifft der FC Bayern München im Achtelfinale? 16 Teams sind noch dabei. Wir begleiten die Ziehung im Live-Ticker.

Am heutigen Sonntag wird das Achtelfinale des DFB-Pokals 2018/2019 ausgelost.

Die Ziehung findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

16 Teams sind noch dabei, darunter elf Erst- und fünf Zweitligisten.

Blindenfußballer Serdal Celebi macht die Losfee und zieht die Kugeln.

DFB-Pokal: Achtelfinal-Auslosung im Überlick

17.57 Uhr: Spannend wird natürlich sein, welchen Erstligisten die Zweitliga-Veriene zugelost werden. Die Ertliga-Veriene, vor allem der FC Bayern und Borussia Dortmund, hatten unter der Woche so ihre Probleme im DFB-Pokal. Der BVB schaffte erst in der letzten Minute der Verlängerung den Vorstoß in die nächste Runde, die Bayern durften am Ende beinahe froh sein, dass Rödinghausen nicht auch noch den Ausgleich erzielen konnte.

17.51 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Auslosung in der ARD-Sportschau - das Studio scheint bereits bestens gefüllt.

17.15 Uhr: Gezogen wird übrigens wieder im Dortmunder Fußballmuseum. Los gehts in einer Dreiviertelstunde.

17.09 Uhr: Nicht mehr lange und wir wissen, welche Paarungen es im Achtelfinale des DFB-Pokals geben wird. Nochmals zur Erinnerung: Bei der Ziehung der Achtelfinalpartien ist alles möglich - es kann also bereits in der nächsten Runde der FC Bayern auf Borussia Dortmund treffen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der dritten Runde des DFB-Pokals. Ab 18 Uhr werden die Begegnungen gezogen.

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Live-Ticker

Auf wen trifft der FC Bayern München? Geht sogar ein Super-Duell gegen Borussia Dortmund? Ja, ab dieser Runde ist alles möglich. Selbst gegen die Zweitligisten hat der Bundesligist Heimrecht, sollte es so gezogen werden. Losfee ist dieses Mal der Blindenfußballer Serdal Celebi. Erst kürzlich war Celebi in aller Munde, als er das Tor des Monats erzielte.

Von den 16 Teams sind noch elf Erstligisten und fünf Zweitligisten im Rennen. Man kann sich auf jeden Fall auf attraktive Begegnungen einstellen. Stattfinden werden die Spiele am 5. und 6. Februar. Die Anstoßzeiten sind wie in der zweiten Runde um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr.

DFB-Pokal: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Elf Erst- und fünf Zweitligisten haben sich für das Achtelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Die Teams im Überblick:

Bundesliga 2. Liga Fortuna Düsseldorf SC Paderborn VfL Wolfsburg Hamburger SV Hertha BSC Berlin 1. FC Heidenheim FC Augsburg Holstein Kiel FC Bayern München MSV Duisburg 1. FC Nürnberg Werder Bremen FC Schalke 04 Borussia Dortmund RB Leipzig Bayer 04 Leverkusen

