Countdown zum DFB-Pokal-Finale im Ticker: Kovac kann in elitären Klub aufsteigen

Am Samstag treffen der FC Bayern und Eintracht Frankfurt im Finale um den DFB-Pokal aufeinander. Wir halten Sie im Vorfeld im Countdown-Ticker auf dem Laufenden.

Am 19. Mai duellieren sich im Finale der FC Bayern und Eintracht Frankfurt um den DFB-Pokal.

Jeweils 21.500 Fans der beiden Teams sind in Berlin im Stadion.

Es ist die 75. Auflage des Pokalwettbewerbs - für Bayern wäre es der 19. Titel, für Frankfurt der fünfte.

Brisant: Mit Niko Kovac sitzt der künftige FCB-Trainer auf der Eintracht-Bank.

15.19 Uhr: Personelle Sorgen beim Rekordmeister: Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt womöglich auch auf Weltmeister Thomas Müller verzichten. Immerhin stehen drei Wackelkandidaten vor dem Sprung in den Kader.

14.31 Uhr: Jupp Heynckes hat am Donnerstag die vermutlich letzte Trainingseinheit seines Lebens als Cheftrainer absolviert. Danach wurde er im kleinen Kreis gebührend verabschiedet.

14.06 Uhr: Niko Kovac kann in seinem letzten Spiel als Trainer von Eintracht Frankfurt in einen erlauchten Kreis aufsteigen. Der 46-Jährige wäre erst der Fünfte, der den Cup nach einem Triumph als Spieler auch als Coach gewinnt. Als Profi holte er den Pokal 2003 mit den Bayern. Als bislang letztem früheren Spieler war dieser Coup Kovacs Finalgegner Jupp Heynckes gelungen. Der 73-Jährige, der den Pokal 1973 mit Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte (2:1 n.V.), machte mit dem Endspielsieg 2013 gegen den VfB Stuttgart (3:2) das historische Bayern-Triple perfekt. Die anderen drei Ex-Spieler und -Trainer, denen diesen Kunststück gelang, waren der 1981 verstorbene Ludwig Janda, der 2016 verstorbene Alfred "Aki" Schmidt und Thomas Schaaf.

11.43 Uhr: Während der FC Bayern erst am Freitagvormittag von München aus nach Berlin abfliegen wird, reist Eintracht Frankfurt schon am heutigen Donnerstag an. Gegen 18.55 Uhr wird die Maschine mit den Hessen an Board auf dem Flughafen Tegel erwartet.

11.34 Uhr: Wer der Favorit ist, ist mit Blick auf die Wettquoten vollkommen klar. Der FC Bayern München will das Double zum Heynckes-Abschied perfekt machen und geht für den Sportwettenanbieter bwin mit Quote 1,11 als klarer Favorit in das DFB-Pokal-Finale am Samstag. Entführt Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt im letzten Pflichtspiel unter Trainer Niko Kovac vor dessen Wechsel zum Konkurrenten den Pokal nach 30 Jahren erstmals wieder in die hessische Landeshauptstadt, zahlt bwin das 6,00-Fache des Einsatzes zurück. Ein Frankfurter Sieg in der regulären Spielzeit ist mit Quote 12,00 notiert. Ist nach 90 Minuten kein Sieger ermittelt und das Spiel geht in die Verlängerung, wird dies mit Quote 6,75 belohnt.

+ Die Bayern-Fans beim Pokalfinale 2016 im Berliner Olympiastadion - 2018 wollen sie erneut in der Hauptstadt feiern. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

10.42 Uhr: Noch-Eintracht-Coach Niko Kovac wird nächste Saison bekanntlich den FC Bayern München trainieren. Fredi Bobic war über den Zeitpunkt der Verkündung erbost. Nun hat er sich zum Verhältnis mit dem Kroaten geäußert. Zitat: „Als Fußballer reden wir da auf eine ganz andere Art und Weise miteinander, und wenn es mal knallt, knallt es mal.“

10.31 Uhr: Erinnern Sie sich noch an das DFB-Pokal-Finale 2017? Der FC Bayern war damals ja im Halbfinale gegen Borussia Dortmund ausgeschieden, das dann in Berlin auf die Frankfurter Eintracht traf - und gewann. Für großen Wirbel sorgte das Halbzeitkonzert von Helene Fischer, die gnadenlos ausgepfiffen wurde. Und heuer? Alles soll anders und besser werden - das wird geändert.

10.25 Uhr: Wie bereits erwähnt werden die Fans des FC Bayern in der Westkurve des Olympiastadions ihren Platz einnehmen. Die Anhänger rufen alle Berlin-Fahrer dazu auf, in roten T-Shirts und Trikots anzureisen, damit die Kurve ein einheitliches Bild abgeben kann - quasi eine rote Wand rund um das Marathonthor.

9.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker zum Finale um den DFB-Pokal 2018! Am Samstag werden sich der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Olympiastadion in Berlin gegenüberstehen und sich um den Pott duellieren. Wer wird der Sieger des seit 1935 ausgespielten Wettbewerbs und gewinnt die 75. Auflage?

Besondere Brisanz birgt das Finale zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt selbstverständlich wegen der Trainer-Konstellation. Auf der Münchner Bank sitzt zum allerletzten Mal in seiner Laufbahn Jupp Heynckes, der die Roten nach einem taumelnden Saisonbeginn mit seinem Comeback auf Kurs gebracht hat und sich nun mit dem Double verabschieden möchte. Auf der Frankfurter Seite sitzt dessen Nachfolger, denn Niko Kovac wird ab 1. Juli den FC Bayern trainieren und will sich mit dem DFB-Pokal-Sieg verabschieden.

+ Das Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal. © dpa / Daniel Naupold Drei Tage vor dem Finale im DFB-Pokal ließ am Mittwoch zunächst ein Bericht aus der Schweiz aufhorchen, wonach Eintracht Frankfurt den Nachfolger für den scheidenden Niko Kovac gefunden habe. Am gleichen Abend noch bestätigte der Verein die Verpflichtung des frisch gebackenen Meistertrainers.

Jeweils 21.500 Fans beider Teams werden ihre Stars im Berliner Olympiastadion anfeuern. Während die Anhänger des FC Bayern in der Westkurve rund um das Marathontor ihren Platz finden, ist die Ostkurve die Heimat der Eintracht-Fans. Im Osten stehen normalerweise die Anhänger des Hauptstadtklubs Hertha BSC.

Alles, was sich bis zum Finale am 19. Mai rund um die Partie des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt tut, erfahren Sie hier in diesem Ticker.

