Heynckes beschwichtigt vor Pokal-Finale: „Die Nation kann beruhigt sein“

Zukunft trifft auf Vergangenheit: Im Pokal-Finale am Samstag stehen sich die Coaches Jupp Heynckes und Niko Kovac ein letztes Mal gegenüber.

München - Krönen die Bayern eine starke Saison mit dem Double, oder gelingt es Niko Kovac mit Eintracht Frankfurt, seinen künftigen Verein zu ärgern? In unserem Countdown-Ticker stimmen wir Sie auf das Pokal-Finale ein. So haben sich die beiden Übungsleiter vor dem Endspiel geäußert.

Welche Rolle spielt Ihr Abschied?

Heynckes: Mein Karriereende hatte ich ja bereits im Jahr 2013 nach dem Triplegewinn. Was seit Oktober geschehen ist, war nicht vorgesehen. Was nach dieser Partie nun geschehen wird, weiß ich nicht. Es werden natürlich Emotionen hochkommen. Die Atmosphäre hier ist wunderbar, es ist einfach ein wunderbares Ereignis. Wir haben ein tolles Miteinander in der Mannschaft, das ich in dieser Weise selten verspürt habe. Während meiner Etappe hier von 2011 bis 2013 war es so, bei Athletic Bilbao auch.

Kovac: Entscheidend für mich ist das Jetzt. Wir haben eine Aufgabe, die Bayern auch. Wir wollen das Spiel gewinnen und allein darauf fokussieren wir uns. Was am Sonntag passiert oder danach, spielt aktuell überhaupt keine Rolle. Es ist ein schönes Abschiedsgeschenk meiner Mannschaft. Es sind zwei Jahre hier bei der Eintracht gewesen, da fällt einem der Abschied natürlich nicht leicht. Wir sind alle Menschen. Und wenn man merkt, dass es dem Ende entgegengeht, ist natürlich Wehmut da.

Lesen Sie auch: PK vor dem Finale: Wenn Zukunft und Vergangenheit nebeneinander sitzen

Wie gehen Sie in das Spiel?

Heynckes: In der gesamten Woche vor so einem Endspiel spielt man im Kopf viele Details durch. Wenn man morgens früh wach wird, hofft man natürlich, dass sich niemand verletzt. Was die Eintracht angeht, teile ich nicht die allgemeine Meinung. Frankfurt spielt eine sehr, sehr gute Bundesligarunde. Vor drei, vier Wochen hatten sie eine kleine Delle, aber sie haben nun zum zweiten Mal in Folge das Pokalendspiel erreicht. Engagement, Ehrgeiz und Leidenschaft – das zeichnet sie aus. Wir sind gewarnt.

Kovac: Als die Saison begann, haben wir genau das hier als Ziel ausgegeben: Wir wollten das Pokalendspiel in Berlin nochmal erleben. Um die Bayern zu schlagen, müssen wir an unser Maximum kommen. Wir müssen alles abrufen. Und damit meine ich die Qualitäten, die uns im Laufe dieser Saison stark gemacht haben. Gleichwohl müssen wir auch hoffen, dass die Bayern nicht so einen guten Tag erwischen wie es normal der Fall ist. Tritt diese Konstellation ein, kann etwas passieren.

“Sie wissen, dass der Thomas gerne redet“

Wie ist Ihre Mannschaft drauf?

Heynckes: Thomas Müller hatte einen Magen-Darm-Infekt, ist aber wieder vollständig hergestellt. Sie wissen, dass der Thomas gerne redet, deswegen habe ich ihn nach der Ankunft direkt ins Hotel geschickt, damit wir hier bei der Pressekonferenz zügiger vorankommen. Manuel Neuer steht im Aufgebot. Um Irritationen vorzubeugen, sage ich ihnen aber gleich, dass er nicht von Anfang an spielen wird. Die Nation kann beruhigt sein. Ich denke, dass er nicht nur fit sein wird zur Weltmeisterschaft, sondern auch ein guter Rückhalt.

Kovac: Jeder Spieler braucht eine nötige Dosis an Anspannung, die bei dem ein oder anderen vielleicht auch in Nervosität umschlägt. Man braucht ja auch keinen Hehl daraus zu machen, wir spielen nun einmal nicht jedes Jahr ein Finale. Da haben uns die Bayern natürlich etwas voraus. Jetzt ist es aber das zweite Jahr in Folge, in dem wir hier stehen, jetzt wollen wir diese Dynamik auch zu unseren Gunsten nutzen. Wir haben gestern Vormittag einen Spaziergang durch die Stadt gemacht, die Jungs waren sehr locker drauf und haben Ruhe ausgestrahlt.

Lesen Sie auch: "Als wären die anderen Vollidioten" - Jetzt geht Löw auf Wagner los