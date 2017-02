Es gibt noch Tickets für den Pokal-Kracher Bayern gegen Schalke

München - Die Heimspiele des FC Bayern sind eigentlich immer lange im Voraus ausverkauft- Für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 gibt es aber noch Tickets.

In der Bundesliga sind Karten für Heimspiele des FC Bayern eigentlich so gut wie nicht erhältlich. 38.000 der 75.000 verkaufbaren Plätze in der Allianz Arena sind mit Dauerkarten belegt, die restlichen Tickets zumeist innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Und rund 7500 Tickets gehen stets an den Gastverein.

Für den DFB-Pokal allerdings haben die Dauerkarten keine Gültigkeit. Und so kommt es, dass für das Kracher-Duell im Viertelfinale am Mittwoch zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 (20:45 Uhr, bei uns im Live-Ticker) tatsächlich noch Karten erhältlich sind. Rund 1300 Tickets waren am Dienstagnachmittag noch verfügbar (Stand: 16.15 Uhr). Kostenpunkt: 60 bis 70 Euro.

Der Verkauf gilt noch bis Mittwoch 14:00 Uhr und erfolgt an jedermann, ohne Kontingentierung. Die Eintrittskarten sind online bestellbar oder direkt beim FC Bayern im Service-Center zu erwerben. Nach 14:00 Uhr erfolgt der Verkauf der Resttickets (soweit noch vorhanden) an den Stadionkassen vor der Arena.

fw