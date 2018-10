DFB-Pokal im Live-Ticker: So könnte Bayern beim SV Rödinghausen spielen

Auch wenn der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Viertligist SV Rödinghausen trifft, sollten sich die Münchner nicht zu sicher sein.

SV Rödinghausen - FC Bayern München -:- (Di, 20.45 Uhr)

Rödinghausen: --- FC Bayern: --- Tore: --- Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

>>> Ticker aktualisieren <<<

DFB-Pokalspiel in Rödinghausen: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Knapp drei Stunden vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München gegen SV Rödinghausen steigt die Spannung, noch immer sind die endgültigen Aufstellungen der beiden Mannschaften noch nicht veröffentlicht worden. Klar ist jedoch: die Münchner reisen ohne fünf Stars zu dem Zweitrundenspiel nach Osnabrück. Natürlich bleibt nun viel Raum für Spekulationen, Trainer Niko Kovac bleiben einige Varianten für die Auswahl.

Tor: Durch den Ausfall des Ersatz-Keepers Sven Ulreich ist glasklar: auch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals werden die Bayern auf den mehrfachen Welttorhüter Manuel Neuer bauen. Während Sven Ulreich seiner hochschwangeren Frau beisteht, wird Manuel Neuer im Tor stehen.

Abwehr: Bei den Verteidigern sieht die Sache jedoch nicht mehr ganz so gestärkt aus. Hier muss Trainer Niko Kovac gleich auf mehrere Spieler verzichten. Während Mats Hummels sich noch im letzten Bundesligamatch verletzte, erkrankte Jerome Boateng und kann ebenfalls nicht an der Partie gegen den SV Rödinghausen teilnehmen. Bei der Innenverteidigung könnten Javi Martinez und Niklas Süle eine entscheidende Rolle spielen. In der Rechtsverteidigung wird Kovac auf Joshua Kimmich zurückgreifen, Links könnte David Alaba als Ersatz dienen. Auf Rafinha kann Kovac auf beiden Positionen zurückgreifen.

Mittelfeld: Bei Leon Goretzka besteht trotz Verletzung noch Hoffnung auf einen Einsatz in Osnabrück. Ebenfalls als Option möglich: Thiago, Javi Martinez (falls nicht schon in der Abwehr eingesetzt) und Renato Sanches. Auf James müssen die Münchner ebenfalls verzichten: auch er erkrankte und kann an der Partie nicht teilnehmen.

Angriff: Auch hier gibt es für Trainer Niko Kovac einen Ausfall zu beklagen: Arjen Robben wird wegen einer Blockade nicht am Spiel teilnehmen können. Wahrscheinlich ist deshalb ein Einsatz von Thomas Müller, Franck Ribery, Robert Lewandowski oder Serge Gnabry. Gegen den Viertiligisten könnte jedoch auch Sandro Wagner auf einen Einsatz in der Mannschaft hoffen.

DFB-Pokal: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen SV Rödinghausen im Überblick

Aufstellung: Neuer - Kimmich, Alaba, Rafinha, Süle - Martinez, Sanches, Thiago - Lewandowski, Ribery, Müller

Lesen Sie auch: DFB-Pokal: So sehen Sie SV Rödinghausen gegen FC Bayern München heute live im TV und Live-Stream

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Spiel des SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München! Der Ball im Auswärtsspiel gegen den Viertligisten aus Nordrhein Westfalen rollt ab 20.45 Uhr. Normalerweise dürfte das Spiel reine Formsache sein, aber bekanntlich gibt es im Pokal eigene Gesetze.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen SV Rödinghausen

Rödinghausen ist die kleinste Gemeinde der verbliebenen Vereine im DFB-Pokal. Die knapp 10.000 Einwohner könnten am Dienstag nicht einmal das für gut 16.000 Zuschauer ausgelegte Stadion in Osnabrück füllen, in das der Viertligist ausweichen muss. Macht aber nichts, da aus dem Umland genügend Fans anreisen werden. In Rödinghausen selbst gibt es im angestammten Häcker Wiehenstadion ein Public Viewing, wie owl24.de berichtet.* Für die Kicker des Teams aus dem Kreis Herford ist es das "Spiel des Lebens". Sie könnten den FC Bayern mit einer spannenden Partie ordentlich ärgern.

Bislang kann sich der FC Bayern mit einem knappen 1:0 gegen SV Drochtersen/Assel in der ersten Runde des DFB-Pokal nämlich nicht allzu sicher sein. Gegner SV Rödinghausen zeigte dagegen in der ersten DFB-Partie eine starke Mannschaft und setzte sich mit 3:2 gegen Dynamo Dresden durch. Der FC Bayern dagegen startet gegen den Viertligisten zwar aus der eindeutigen Favoriten-Position, zeigte in den vergangenen Wochen jedoch, dass in der Mannschaft durchaus Verbesserungspotenzial herrscht. Durch die letzten gewonnen Partien dürften die Münchner jedoch genug Aufwind für ein spannendes Spiel haben. Es bleibt spannend!

Lesen Sie auch: Am Samstag siegte der FC Bayern in Mainz - allerdings mit viel Mühe. Das sah auch Thomas Müller so und fand klare Worte.

*owl24 .de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redkationsnetzwerks.