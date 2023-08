„Seine Bilanz ist desaströs“: Hamann knöpft sich Tuchel vor

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem verpatzten Supercup gegen Leipzig übt Hamann harsche Kritik an FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

München – Eigentlich sollte alles anders werden. Nach einer eher durchwachsenen Saison wollte der FC Bayern in dieser Spielzeit wieder seine alte Stärke demonstrieren – und zwar von Beginn an.

FC Bayern München Gegründet am: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel

„Dani-Olmo-Show“ statt Machtdemonstration des FC Bayern

Im Fokus stand dabei natürlich auch der Neuzugang Harry Kane. Der Superstar landete am vergangenen Freitag in München, sein Transfer wurde am Samstag offiziell. Nur wenige Stunden danach saß er beim Supercup gegen Leipzig bei seinem neuen Arbeitgeber erstmals auf der Bank.

Doch statt einer ersten Machtdemonstration des FC Bayern sahen Kane sowie die Zuschauenden in der Allianz Arena und vor den Bildschirmen die „Dani-Olmo-Show“. Der Leipziger schoss die Münchner quasi im Alleingang ab und erzielte alle drei Tore. Daran konnte auch der eingewechselte Superstar Harry Kane nichts ändern, der in der 63. Minute unter tosendem Applaus das Spielfeld betrat.

Didi Hamann findet deutliche Worte für Thomas Tuchel. © Frank Hoermann/imago

Experte Didi Hamann findet deutliche Worte für Tuchel

Sky-Experte Didi Hamann fand nach der 0:3-Pleite des FC Bayern deutliche Worte. „Die Bayern haben keine Geschlossenheit gezeigt. Die Leipziger waren hungriger“, sagte er bei „Die Lage der Liga“ von der Bild. Zu Trainer Thomas Tuchel gab der 49-Jährige ebenfalls eine klare Meinung ab: „Seine Bilanz seit er in München ist, ist desaströs. Du brauchst Führung. Vor zwei Wochen hat er Kimmich die Fähigkeit abgesprochen, auf der Position zu spielen, auf der er gestern gespielt hat.“

Warum es beim FC Bayern nicht läuft, kann laut Hamann nur zwei Gründe haben. „Erstens: Die Mannschaft ist innerhalb zerstritten. Zweitens: Oder die Mannschaft hat ein Problem mit dem Trainer. Dass Tuchel die Mannschaft an den Pranger gestellt hat, kam dort bestimmt nicht gut an“, sagte er in der TV-Sendung von Bild.

Tuchel nach der 0:3-Pleite gegen Leipzig ratlos

Tuchel selbst zeigte sich nach der 0:3-Niederlage seiner Mannschaft im Supercup gegen Leipzig ratlos. „Es gibt keine Verbindung momentan zwischen dem, wie wir ankommen und zu dem, was dann passiert. Das ist nicht gut, das ist das Schlechteste, was es gibt“, sagte er nach der Partie am Sky-Mikro. Bei seinem neuen Star Kane entschuldigte er sich: „Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert. Es hatte nichts mit dem zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ein sehr bitterer Abend, es tut mir leid.“

Am kommenden Freitag (18. August) eröffnet der FC Bayern bei Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison. Vielleicht hat Tuchel bis dahin Antworten gefunden. (msb)