Diego Contentos Frau organisiert Nachhilfe am Campus des FC Bayern

Diese Spielerfrau erteilt dem Bayern-Nachwuchs Lektionen: Jessica Contento, Ehefrau des früheren Bayern-Kickers Diego.

Sie hat zusammen mit Massimo Cancellara und Alexander Liebisch im Jahr 2017 die Online-Nachhilfe-Plattform Easy Tutor gegründet – und seit einiger Zeit genießt Easy-Tutor das Vertrauen des FC Bayern-Campus.

„Diego und ich haben uns eines Abends darüber unterhalten, wie er während seiner Zeit als Jugendspieler bei Bayern den Spagat zwischen Fußball und Schule geschafft hat. Dann hat er mir erzählt, wie verrückt das damals war: Diego hatte bereits als Bub früh Druck, gute Leistung in der Schule und auf dem Platz zu zeigen. Früher war man in den Nachwuchszentren ja mehr auf den Fußball fokussiert“, erzählt die 27-äдhrige der tz.

Als Geschäftsfrau wusste sie die Erfahrungen ihres Mannes zu nutzen: „Dann dachte ich mir: Wir sind ja für Nachwuchsspieler die perfekte Unterstützung, weil man durch Easy Tutor einen Nachhilfelehrer ohne großen Aufwand via Internet buchen kann.“ Der Clou: Mittels einer Software können die Schüler im Nachhilfe-Unterricht auf virtuelle Tafeln schreiben oder Mathematik-Graphen zeichnen und sich wie im normalen Unterricht mit ihren Lehrern austauschen. Contento: „Mein erstes Gespräch führte ich bei Fortuna Düsseldorf. Sehr schnell ist Fortuna eine Kooperation mit uns eingegangen, und in diesem Moment dachte ich mir: Jetzt versuchst du es mal beim FC Bayern.“

Flexible Nachhilfelehrer sind enorm wichtig

Gesagt, getan: Die Spielerfrau präsentierte ihr Projekt gemeinsam mit ihren Geschäftspartnern, den Verantwortlichen um Florian Cichlar, der am Campus als Schulbeauftragter tätig ist. Mit Erfolg! Auch mit dem Nachwuchs des Rekordmeisters entstand eine Zusammenarbeit, die den Campus trotz der sehr guten täglichen Verfügbarkeit der Lehrer vor Ort ergänzend im Nachmittagsunterricht unterstützt. Aus gutem Grund, wie Jessica findet: „Es geht vor allem um Zeit: Die Jungs haben teilweise zweimal am Tag Training, zwischen den Einheiten Unterricht im Campus. Wenn dein Tag so durchgetaktet ist, ist es schwer, noch einen Nachhilfe-Lehrer zu ungewöhnlichen Zeiten oder am Wochenende zu organisieren – das ist auch für die Eltern aufwendig und für den Spieler sowieso. Bei uns können die Spieler flexibel Tag, Uhrzeit, Fach und Lehrer auswählen. Wir freuen uns, dass wir bereits tausenden Schülern dabei helfen können und das Vertrauen großer Vereine wie dem FCB gewinnen konnten.“

„Nachhilfe ist doch nichts Schlechtes“

Vor allem in den höheren Altersklassen, wie beispielsweise in der U 19, wo neben Liga- und Pokalspielen auch die UEFA Youth League im Spielplan verankert ist, kann die Online-Nachhilfe über schulischen Erfolg entscheiden. „Es schafft ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Jungs den Sprung in den Profi-Bereich. Darum sage ich immer: Die schulische Ausbildung muss Plan A sein, die Profi-Karriere Plan B“, sagt die zweifache Mutter.

Was ihr wichtig ist: „Nachhilfe ist doch nichts Schlechtes. Man muss ja nicht nur Nachhilfe nehmen, um nicht durchzufallen. Viele wollen sich einfach nur verbessern oder haben Schwierigkeiten bei einem bestimmten Thema. Bei Easy-Tutor können wir flexibel verschiedenen Schülertypen helfen.“ Ihr Tipp: Nicht erst Nachhilfe nehmen, wenn im Zwischenzeugnis die Noten nicht passen, sondern schon früher. „Da kann man sich viel Stress ersparen.“