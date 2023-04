Wo ist eigentlich Dieter Nickles? Bayern-Pressesprecher erholt sich von Unfall

Von: Alexander Kaindl

Dieter Nickles arbeitet seit sieben Jahren für den FC Bayern München als Pressesprecher. Zuletzt war er bei den Medienrunden aber nicht mehr zu sehen.

München – Er gehört zu den bekanntesten Mitarbeitern des FC Bayern München, hat jahrzehntelange Erfahrung und tritt mindestens einmal pro Woche in der Öffentlichkeit auf: Dieter Nickles. Aktuell ist der Pressesprecher des Rekordmeisters aber nicht mehr bei den Medienrunden zu sehen. Was ist da los?

Dieter Nickles Geboren: 1. März 1963 (Alter: 60 Jahre), Bamberg Pressesprecher beim FC Bayern München seit: 1. Juli 2016 Stationen (u. a.): Sat.1, DSF, Premiere, Sky

Dieter Nickles: Letzter Auftritt des Bayern-Pressesprechers war am 17. März mit Julian Nagelsmann

Zuletzt saß Nickles am 17. März vor dem Gastspiel in Leverkusen auf dem Podium. Gerade war das Champions-League-Viertelfinale ausgelost worden, Julian Nagelsmann – damals noch Trainer – wurde anschließend zum Gegner (Manchester City) und Bayer befragt.

Die 1:2-Pleite in Leverkusen am 19. März sollte dann der letzte Auftritt von Nagelsmann sein. Anschließend war Länderspielpause, die Bayern-Bosse fädelten in den Tagen nach der Niederlage bei der Werkself den Deal mit Thomas Tuchel ein.

Dieter Nickles fehlt bei Medienrunden mit Thomas Tuchel

Am 24. März wurde Nagelsmann von seiner Freistellung unterrichtet. Einen Tag später wurde sein Nachfolger schon offiziell vorgestellt. Die Medienrunde mit Tuchel und den Bayern-Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic leitete aber nicht wie gewohnt Dieter Nickles, sondern Stefan Mennerich (Direktor Medien, Digital und Kommunikation).

Den aufmerksamen Bayern-Fans war das natürlich direkt aufgefallen, in den sozialen Netzwerken wurde schon gemunkelt, ob Nickles zusammen mit Nagelsmann seinen Hut nehmen musste. Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen noch heftiger, denn Nickles war bei keiner einzigen Medienrunde mit Neu-Trainer Thomas Tuchel zu sehen.

Neuer Trainer und neuer Pressesprecher beim FC Bayern? Könnte man meinen, da Dieter Nickles (l.) noch keine Medienrunde mit Thomas Tuchel (r.) geleitet hat. Die einfache Erklärung: Nickles hatte einen Fahrradunfall und wird seitdem von Holger Quest (Zweiter von rechts) vertreten. © Passion2Press / RHR-Foto / Imago

Wo ist eigentlich Dieter Nickles? Bayern-Pressesprecher erholt sich von Unfall

Stattdessen saß Holger Quest (Leiter internationale Kommunikation und Medienrechte) regelmäßig mit auf dem Podium. Er hatte Nickles bereits vertreten, als dieser im Januar 2022 positiv auf Corona getestet worden war. Ähnlich verhält es sich auch jetzt: Nickles befindet sich im Krankenstand.

Der 60-Jährige, der 2016 die Nachfolge von Markus Hörwick als Bayern-Pressesprecher antrat und zuvor unter anderem für Sat.1 und Sky arbeitete, hatte im März einen Fahrradunfall und fällt seitdem aus. Die gute Nachricht: Nickles erholt sich. Nach tz-Informationen könnte der Pressesprecher schon bald wieder im Einsatz sein – und dann seine ganz persönliche Tuchel-Premiere feiern. Bis es so weit ist, leitet Quest weiterhin die Medienrunden. So wie am Karfreitag, als Tuchel eine Freiburg-Forderung an seine Bayern-Stars richtete. (akl)