Etwas Wichtiges soll fehlen: Foto von drittem FCB-Trikot aufgetaucht - Premiere gegen ManUnited?

Das Heimtrikot des FC Bayern für die Saison 2018/19 ist bereits bekannt. Jetzt gibt es Informationen bezüglich des Auswärtstrikots und des dritten Jerseys.

München - Der FC Bayern hat bereits zum letzten Bundesliga-Heimspiel der abgelaufenen Saison sein neues Heimtrikot präsentiert, das hat bei den Roten schon lange Tradition. Allerdings protestierten einige Fans gegen das neue Trikot-Ensemble. Wie das neue Auswärtsjersey oder das dritte Trikot der Roten aussehen wird, hat der Rekordmeister aber noch nicht bekanntgegeben.

Gerüchte aber gibt es bereits. Nach Informationen der bekanntlich sehr guten informierten Plattform Footyheadlines.com soll das neue dritte Trikot des FC Bayern an das Leiberl erinnern, mit dem de Rekordmeister 1998/99 in der Champions League auflief. Es soll demnach in einem blau-grauen Ton mit weißen Elementen gehalten sein. Auf die traditionellen drei Streifen des Ausrüsters Adidas scheint verzichtet zu werden.

+ Das sollen die Farben des FCB-Auswärtstrikots 2018/19 sein. © Footyheadlines.com Übrigens: Erste Infos gibt es auch zum neuen Auswärtstrikot der Bayern. Das soll vollkommen überraschend in einem minzgrünen Farbton mit mit weißen und dunkelblauen Applikationen. Das FCB-Logo soll komplett in dunkelblau aufgebracht sein.

fw