Über eine halbe Milliarde Eigenkapital: FC Bayern präsentiert auf JHV gigantische Zahlen

Ehrenpräsident des FC Bayern: Uli Hoeneß (Mi.).

Vom Eigenkapital, über den Umsatz bis hin zum Konzerngewinn: Der FC Bayern stellt auf seiner JHV 2022 bemerkenswerte Zahlen vor. Einen Gruß an die internationale Konkurrenz inklusive.

München - „Ich freue mich, dass ich ihnen wieder erfreuliche Zahlen präsentieren kann.“ Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen hat bei der Jahreshauptversammlung 2022 des FC Bayern Zahlen des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters vorgestellt. Die Münchner haben demnach im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 665,7 Millionen gemacht.

FC Bayern: Münchner steigern Umsatz und Gewinn deutlich

Das operative Ergebnis des gesamten Vereins beläuft sich laut Dreesen auf 130,9 Millionen, vor Steuern auf 17,1 Millionen Euro und nach Steuern (Gewinn) auf 12,7 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der Gewinn pandemiebedingt nur 1,9 Millionen Euro betragen. Der Konzerngewinn der FC Bayern AG, die für den Profisport im Fußball zuständig ist und deren Hauptanteilseigner der Verein ist, beläuft sich demnach auf vor Steuern auf 12,0 Millionen Euro und nach Steuern auf 9,3 Millionen Euro.

Die größten Einnahmen stammen aus dem Sponsoring und der Vermarktung mit 224,5 Millionen Euro. Der Spielbetrieb brachte durch Zuschauereinnahmen und Ticketing 159,5 Millionen Euro, das Merchandising mit Fanartikeln 93,6 Millionen Euro. Die höchsten Ausgaben entfielen auf das Personal, zum Beispiel die Gehälter für Spieler, mit 324,1 Millionen Euro.

Bemerkenswert: Das Eigenkapital beläuft sich mittlerweile auf 504,0 Millionen Euro, das Umlaufvermögen - ergo die liquiden Mittel - beträgt 264,7 Millionen Euro. Der FC Bayern sei somit immer „gewappnet“ und stehe auf „einem gesunden Fundament“.

Finanzen des FC Bayern: Münchner Finanzvorstand stichelt gegen internationale Konurrenz

Dreesen, der nach zehn Jahren als Finanzvorstand aufhören wird, versicherte den anwesenden Mitgliedern im Audi Dome: „Auch dieses Jahr wird ein recht erfreuliches Jahr. Unsere europäische Konkurrenz kann lange nicht sowas vorweisen.“ Gegen besagte Konkurrenz stichelte der Chef über die bajuwarischen Finanzen. So habe es Manchester United fertiggebracht, mehr als 130 Millionen Euro Verlust zu machen, erzählte er. Juventus Turin habe es wiederum geschafft, den Verlust jedes Jahr zu verdoppeln, meinte er: „Es ist ein schwieriges Modell, aber unseren Kollegen in Italien fällt immer wieder was Neues ein.“

Real Madrid sei immerhin über dem Strich geblieben, „den FC Barcelona als Beispiel zu nehmen“ sei dagegen „zu einfach“, sagte Dreesen über den schwer verschuldeten Spanien-Riesen: „Ich hätte ihnen auch die anderen Engländer zeigen können. Jeder von ihnen hat in den vergangenen drei Jahren mindestens ein Mal Minus gemacht.“

Finanzvorstand des FC Bayern: Jan-Christian Dreesen, hier mit Vorstandschef Oliver Kahn und Vereinspräsident Herbert Hainer.

FC Bayern: Dreesen sieht Nachteil der Fußball-Bundesliga in TV-Vermarktung

Dreesen bemängelte in seiner Rede einen „strategischer Nachteil in der TV-Vermarktung“ der Fußball-Bundesliga. So habe der FC Bayern im Geschäftsjahr 2021/22 insgesamt 88,8 Millionen Euro kassiert und damit rund 20 Millionen Euro weniger als im vorvergangenen Jahr.

Zum Vergleich: „Der Letzte der Premier League, Norwich City, hat 160,5 Millionen Euro bekommen und der Erste, Manchester City, 177 Millionen Euro“, erklärte der Münchner Finanzvorstand. Dass sich die Bayern international behaupten könnten, sei umso bemerkenswerter. (pm)