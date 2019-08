Doch noch ein Transfer-Hammer für den FC Bayern? Heißes Gerücht um Juve-Star

Kommt doch noch ein neuer Spieler zum FC Bayern? Aus Italien ist ein heißes Gerücht aufgetaucht. Ein Ex-Bayer könnte nach München zurückkehren.

München - „Die Transferplanungen sind abgeschlossen“, hieß es nach den jüngsten Verpflichtungen beim FC Bayern. Das hatte Präsident Uli Hoeneß höchst selbst verlauten lassen. Doch nun könnte es doch nochmal heiß werden: Laut „Tuttosport“ besteht beim FC Bayern gesteigertes Interesse an Juventus-Turin-Star Emre Can. Der 25-Jährige soll die Münchner in der Breite verstärken.

Der deutsche Nationalspieler (21 Einsätze unter Joachim Löw) ist demnach auch bei Paris St. Germain sehr begehrt.

Emre Can ist bei Juventus Turin nicht mehr gefragt

Bei Juve indes scheint er nicht mehr sehr gefragt. Ihm, wie seinen Kollegen Sami Khedira und Blaise Matuidi wurde nahegelegt, den Verein zu verlassen.

Emre Can: Erst im Vorjahr ablösefrei aus Liverpool nach Italien gewechselt

Der Vertrag von Can gilt noch bis 2022. Erst vor einem Jahr war er ablösefrei von Liverpool nach Italien gewechselt. 37 Pflichtspieleinsätze sammelte er seitdem für die Turiner. 23 Mal stand er in der Startelf.

Viel könnte davon abhängen, ob Renato Sanches noch kurzfristig verkauft wird. Der Portugiese hatte sich nach seiner kurzen Einsatzzeit im ersten Saisonspiel gegen Hertha abermals beschwert.

Emre Can: Nur sieben Pflichtspiele für den FC Bayern München

Can bestritt für den FC Bayern nur sieben Pflichtspiele. Von 2009 bis 2013 kickte er an der Isar. Die Münchner waren seine erste Profi-Station. Als er danach für Bayer 04 Leverkusen überzeugte, wechselte er auf die Insel zu den Reds. Can ist im zentralen Mittelfeld zuhause, kann aber auch auf der rechten Verteidigerposition spielen. Für Juve half er zudem in der Innenverteidigung aus. Er könnte einer der flexiblen Spieler sein, die von den Bayern-Verantwortlichen zuletzt gefordert worden waren.

