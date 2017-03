England-Experte: Arsenal? Bald tot

München - So schlimm wie derzeit stand es um den ruhmreichen FC Arsenal lange nicht. Vor dem Rückspiel gegen die Bayern glaubt niemand an ein Wunder. Ein Journalist aus England bewertet die Situation der Gunners.

Arsenal empfängt den FCB in der größten Krise seit Wengers Ankunft 96. Die Mannschaft spielt keinen Fußball, die Fans haben das Handtuch geschmissen, die beiden Stars der Truppe (Özil und Alexis) haben noch immer nicht verlängert und der Coach spielt immer noch Katz und Maus, was seine Zukunft angeht. Cazorla, das Metronom der Gunners, derjenige, der das Spiel vorgibt, fällt seit November aus. Zwei Monate sollte er außen vor sein, drei Monate später gibt es immer noch kein Comeback-Datum.

+ Edu F.-Abascal. © fkn

Die Folge davon wird sein, dass die Partie am Dienstag gegen Carlo Ancelottis FC Bayern einer Trauerfeier gleichen wird. Dabei hatte sie das Zeug dazu, ein großartiges Fest zu werden. Stand heute glaubt in London nichts und niemand an ein Wunder, sogar die treuesten Mitglieder der Hauptstädter debattieren aktuell darum, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, am Dienstag den Weg ins Emirates einzuschlagen und dort dem Tod eines Teams beizuwohnen, das von den letzten sechs Spielen sage und schreibe vier verloren hat. Auf diesem Weg hat sich Arsenal auch gleich aus dem Titelrennen in der Premier League verabschiedet, wo nun rein gar nichts mehr darauf hindeutet, dass man auch nur ein Wörtchen bei der Vergabe der diesjährigen Meisterschaft mitreden könnte. Doch damit nicht genug: Die brutale 1:3-Niederlage vergangenen Samstag gegen Jürgen Klopps Liverpool lässt nun neue Sorgen bei den mittlerweile hart gesottenen Fans der Gunners aufkommen. Seit der Saison 1998/1999 müssen die Londoner zum ersten Mal wieder richtig um die Teilnahme an der Champions League bangen.