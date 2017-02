Entfesselte Bayern: 5:1 gegen überfordertes Arsenal

München - Es war das erhoffte Spektakel: Ein wie entfesselt auftrumpfender FC Bayern darf weiter vom Triple träumen. Einen glanzvollen 5:1-Erfolg feierten die Münchner am Mittwoch gegen den FC Arsenal.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat sich nach seiner besten Leistung in diesem Jahr durch ein glanzvolles 5:1 (1:1) gegen seinen überforderten Lieblingsgegner FC Arsenal die große Chance erhalten, zum sechsten Mal in Folge ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nutzte die Bühne Königsklasse eindrucksvoll und kann nach dieser Gala entspannt zum Rückspiel am 7. März nach London fliegen.

Arjen Robben erzielte mit einem Traumtor in der 11. Minute die frühe Führung für die Bayern. Alexis Sanchez glich völlig überraschend aus (30.). Einen strittigen Foulelfmeter, den Manuel Neuer zunächst hielt, verwandelte der Chilene im Nachschuss. Das erhoffte Zu-Null war so Makulatur.

Die Bayern drehten nach der Pause richtig auf

Die Bayern, bei denen Kapitän Philipp Lahm die dritte Gelbe Karte sah und damit gesperrt fehlen wird, drehten jedoch nach der Pause mächtig auf. Den 16. Heimsieg in der Königsklasse in Folge (Rekord) sicherten in einer furiosen zweiten Hälfte Robert Lewandowski (53.) und der überragende Thiago (56. und 63.) mit drei Toren in nur zehn Minuten. Am Ende durfte der eingewechselte Thomas Müller (89.) mit seinem 39. Champions-League-Tor den Schlusspunkt setzen.

Arsenal mit einem maßlos enttäuschenden Mesut Özil droht damit bereits zum vierten Mal nach 2005, 2013 und 2014 das frühe Aus gegen die Bayern. Ohnehin ist das Verhältnis zum Achtelfinale für das Team von Arsene Wenger bislang keine Liebesbeziehung: Achtmal war bisher in 14 Versuchen Schluss, zuletzt sechsmal in Folge! Die Rufe nach einer Ablösung des Franzosen dürften nun noch lauter werden.

"Man wird das echte Bayern sehen", hatte Arturo Vidal vor dem Achtelfinal-Kracher angekündigt. Der Mittelfeldmotor sollte Recht behalten. Das "echte Bayern" startete erst einmal ohne den zuletzt formschwachen Müller, immerhin aktuell der beste Champions-League-Schütze der Münchner. Stattdessen vertraute Ancelotti den strategischen Künsten von Thiago hinter Torjäger Lewandowski. Eine weise Entscheidung. Überhaupt konnte der Italiener zufrieden sein. Sein Team zeigte sich nach zuletzt zähen Liga-Auftritten wesentlich entschlossener, spielfreudiger und beweglicher.

Der sehr aktive Vidal zwang Arsenal-Keeper David Ospina in der 8. Minute zu einer ersten Parade. Arsenal war zwar bemüht, früh zu attackieren. Zugriff bekamen die Gunners aber kaum, weshalb die Bayern ihr Spiel fast ungestört aufziehen konnten. Auch bei Robbens prachtvollem Führungstreffer stand die Arsenal-Defensive nur Pate. Der 33 Jahre alte Superstar zog nach innen und zirkelte den Ball sehenswert ins obere Toreck.

Von Arsenal war dagegen erst einmal nichts zu sehen. Özil, seit Wochen schon für seine mageren Darbietungen auf der Insel kritisiert, war bis auf wenige Ausnahmen ein Schatten seiner selbst. Erst ein vermeintliches Foul von Lewandwoski an Laurent Koscielny im Anschluss an einen Eckball brachte Arsenal wieder zurück ins Spiel. Die Bayern waren geschockt. Granit Xhaka (40.) und Özil (45.+1) hatten sogar das 2:1 auf dem Fuß.

Nach dem Wechsel hatten sich die Münchner wieder gefangen und schlugen schnell zurück. Nach Flanke von Philipp Lahm übersprang Lewandowski Weltmeister Shkodran Mustafi und köpfte ein. Thiago legte mit einem Doppelschlag nach. Arsenal hatte nun sogar Glück, nicht noch mehr unter die Räder zu kommen. Lewandowski hatte mit einem Lattenschuss Pech (61.). Ospina verhinderte dann bei Chancen von Javi Martínez, Robben und Douglas Costa ein Debakel für die Gäste - und Müller setzte den Schlusspunkt.

SID