Choupo-Moting schwimmt in Mini-Pool – Bayern-Kollege lacht sich schlapp

Von: Luca Hartmann

Teilen

Nach einer anstrengenden Saison mit dem FC Bayern genießt Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting derzeit seinen Urlaub. Und amüsiert dabei einen seiner Bayern-Kollegen.

München – Am letzten Spieltag der Saison konnte sich der FC Bayern in einem hochspannenden Finale hauchdünn die Meisterschaft vor Borussia Dortmund sichern. Nach der kräftezehrenden Saison verweilen derzeit einige Bayern-Stars im Urlaub, bevor am 13. Juli der Trainingsauftakt an der Säbener Straße ansteht. So auch Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 in Hamburg Position:\t Mittelstürmer Beim FC Bayern seit: Oktober 2020 Länderspiele für Kamerun: 73 (21 Tore)

Eric Maxim Choupo-Moting sorgt mit Pool-Video für Lacher bei Bayern-Kollege

Mit Sonne, Meer, Palmen und einem großen Pool in der Südsee genießt Choupo-Moting derzeit seinen Urlaub gemeinsam mit seiner Frau. Um sich fit zu halten, zieht der Stürmer einige Bahnen im Pool, der direkt vor dem Strand liegt. Das Video mitsamt traumhafter Kulisse teilte der Stürmer auf Instagram.

Besonders seinen Bayern-Kollegen Sven Ulreich brachte Choupo-Moting damit zum Lachen. Der 34-jährige Torhüter schrieb in einem Kommentar „Erste Mal ohne Schwimmflügel?“ und versah seine Nachricht dabei mit einem zwinkernden Smiley. Eine Antwort des Stürmers, den Ex-FCB-Star Bastian Schweinsteiger als „nicht gut genug für Bayern München“ erachtet, blieb zunächst aus.

Eric Maxim Choupo-Moting verbringt seinen Urlaub in der Südsee mit seiner Frau. © Screenshot: Instagram /Eric Maxim Choupo Moting

Ulreich und Fans scherzen über Bayerns Choupo-Moting als Schwimmer

Unter dem Beitrag, dem auch seine Bayern-Kollegen Leon Goretzka und Jamal Musiala einen „Like“ gaben, finden sich neben Ulreichs Kommentar zahlreiche weitere von Fans. Diese witzeln dabei über das Schwimmvermögen des Bayern-Stürmers und sehen in ihm sogar einen potenziellen Schwimm-Star.

„Zehn Meter geschwommen. Wahnsinn. Technik, na ja, eher miserabel. Aber schönes Wasser im Hintergrund“, scherzte ein User. Ein weiterer macht Choupo-Moting ein Angebot: „Ich nehm‘ dich gerne in unser 24-Stunden-Schwimmteam auf… Vorgabe sind 500 Meter in 24 Stunden, das schaffst du doch, oder?“.

Verlobung, Hochzeit, Jetski: Das machen die Bayern-Stars im Urlaub Fotostrecke ansehen

„Ich nehm‘ dich in unser Schwimmteam auf“: Fan macht Bayerns Choupo-Moting ein Angebot

Ein weiterer macht Choupo-Moting ein Angebot: „Ich nehm‘ dich gerne in unser 24-Stunden-Schwimmteam auf…“, kündigte er an. Dazu müsse der Bayern-Stürmer nur eine Voraussetzung erfüllen: „Vorgabe sind 500 Meter in 24 Stunden, das schaffst du doch, oder?“, forderte er den Kameruner mit einem Augenzwinkern heraus.

Neben Choupo-Moting verweilen derzeit andere Stars im Urlaub. Leon Goretzka beispielsweise joggte kurzerhand mit einer spontanen Bekanntschaft, während Serge Gnabry mit einem Urlaubsfoto aus Tokio für Verwunderung sorgte. (luha)