Weiter mit der Ancelotti-DNA

von Andreas Werner schließen

Unter Pep Guardiola herrschte beim FC Bayern stets ein Klima der Anspannung. Das hat sich drastisch geändert. Die Stimmung unter Carlo Ancelotti ist vielversprechend. Und seine beste Zeit kommt erst noch.

Doha – Um zu sehen, wie dieser Carlo Ancelotti tickt, benötigt man nicht viele Eindrücke. Der Mann ist im Großen und Ganzen leicht entschlüsselt. Das soll nicht despektierlich klingen, er ist ja gewiss kein schlichtes Gemüt. Vielmehr ist das ein Kompliment und zugleich sein Erfolgsrezept, und es schadet ja nichts in einer überdrehten Branche mit heißlaufenden Klopps, überdrehten Mourinhos und hochphilosophischen Guardiolas, unaufgeregt zu sein.

Als der FC Bayern vor einer Woche in Doha landete, führte der erste Weg des Chefcoachs zum Beispiel direkt in ein Raucher-Abteil. Das mag jetzt zwar nicht gesund sein und muss niemand gutheißen – aber es zeugt einfach von der Gelassenheit, die diesen Mann bestimmt. Der Weg von Pep Guardiola führte in Katar immer so ziemlich direkt auf sein Zimmer, wo er die x-te DVD von Juventus Turin oder Darmstadt 98 analysierte. Vor einem Jahr wirkte Ancelottis Vorgänger in Doha ziemlich nervös. Es fiel schwer, ihm in seiner Abschluss-Pressekonferenz zu folgen, auf der er sagte, Titel seien nur Nummern, ihm ginge es immer um das Spiel an sich. Das war ein hübscher Ansatz, und Guardiolas Fußball war toll. Aber es gibt intern bei den Münchnern auch Menschen, die sagen: Hätte der Pep doch auch ruhig mal öfter eine gepafft.

Guardiolas und Ancelottis DNA sind grundverschieden, was sich natürlich auch auf ihre Arbeit als Trainer auswirkt. Die Bayern haben fast die ganze Hinrunde gebraucht, um ihren neuen Chef zu verstehen. Genau genommen mussten sie in erster Linie eigentlich nur verstehen, dass er leicht zu verstehen ist. Dafür sei nicht zuletzt auch dieses Trainingslager gut gewesen, sagte Manuel Neuer. Ob die Münchner in der zweiten Halbserie nun besser spielen würden? „Ich hoffe es“, meinte der Torwart, „aber ich gehe schon davon aus.“

Ancelotti wirkte auf seiner Abschluss-Pressekonferenz kein bisschen nervös, und er fabulierte auch nicht herum. Vielmehr machte er wieder einmal deutlich, dass für ihn Titel mehr als Nummern sind, viel mehr sogar, sie sind: alles. Das Ziel sei, bis zum Saisonende in allen Wettbewerben wettbewerbsfähig zu sein, so der Italiener, über den sie sagen, er sei sowieso mehr der Mann für die zweiten Saisonhälften. Während bei Guardiola die durchgehend komplexen Vorgaben letztlich an die Substanz gingen, schlugen die Teams von Ancelotti zu, wenn es um etwas ging. „Wir waren nicht schlecht in der Vorrunde, aber wir können es besser“, sagte er gestern. Freilich muss er diesen Worten Taten folgen lassen.

„Wir sind stärker“, versicherte er, „der zweite Teil der Saison wird besser, wir kennen uns jetzt sechs Monate.“ In Doha arbeitete er augenscheinlich genauso weiter wie schon seit seinem Dienstantritt in München, wie schon immer, in Mailand, London, Paris, Madrid. Allerdings nur augenscheinlich, denn die äußere Gelassenheit war das eine, die Intensität im Training aber das andere. Ancelotti scheuchte seine Profis – nein: er ließ scheuchen, denn er selbst verfolgt alles mit der Nonchalance eines Grandseigneurs, während seine Assistenten das Kommando führen – immer wieder durch die Sandbecken der Beach Soccer-Anlage, und selbst danach war in den Einheiten viel Zug. Es gab intern auch Menschen, die fanden, er trainiere etwas zu lasch – ein Vorwurf, der Guardiola zumindest bezüglich der Aufenthalte in Katar zu machen ist. Der Katalane gab in dem Wüstenemirat fast mehr freie Tage als dass er zum Training rief. Ancelotti dosierte anders, mit nur zwei halben Tagen Müßiggang.

Die spannende Frage ist, ob die Bayern in der zweiten Saisonhälfte mit Ancelottis DNA spielen. Wenn ja, werden am Ende die Siegerzigarren kreisen. Nicht in einem Glaskasten am Flughafen in Doha, sondern ganz genüsslich beim Bankett nach dem Champions League-Finale in Cardiff.