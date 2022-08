Ex-Präsident gestorben: FC Bayern trauert um „Champagner-Willi“ - Uli Hoeneß gedenkt emotional

Von: Patrick Mayer

Teilen

Im Alter von 92 Jahren in München verstorben: Ex-Bayern-Präsident Willi O Hoffmann. © Screenshot Twitter/FC Bayern

Willi O. Hoffmann, Ex-Präsident des FC Bayern München, ist tot. Das gibt der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt. Uli Hoeneß zeigt sich bewegt.

München - Der FC Bayern München trauert um seinen früheren Präsidenten Willi O. Hoffmann. Wie der deutsche Bundesliga-Rekordmeister bekannt gab, ist der gebürtige Münchner an diesem Dienstag (9. August) in der bayerischen Landeshauptstadt verstorben. Hoffmann wurde 92 Jahre alt.

Willi O. Hoffmann gestorben: FC Bayern trauert um Ex-Präsident

Zwischen 24. April 1979 bis 9. Oktober 1985 war der in Sendling geborene Fußball-Funktionär Präsident der Bayern. In dieser Zeit gewann mit dem heutigen Bundesliga-Giganten je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Zudem erreichten die Münchner 1982 das Finale im Europapokal der Landesmeister gegen Aston Villa.

In einem Statement des Klubs trauert Uli Hoeneß um seinen ehemaligen Weggefährten: „Wir verlieren in Willi O. Hoffmann einen Menschen, der den FC Bayern immer im Herzen getragen hat. Er ist stets positiv an alle Aufgaben herangegangen und hat mit seinem Optimismus einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des FC Bayern beigetragen.“

Hoffmann war bekannt dafür, Siege der Münchner besonders ausgiebig zu feiern und bekam deshalb von den Medien aus der Isarmetropole den Beinamen „Champagner-Willi“. Die Bayern schreiben dazu in ihrer Traueranzeige: „Sein Spitzname ‚Champagner-Willi‘ wurde legendär.“ (pm)

Mehr erfahren Sie hier in Kürze.