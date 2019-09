Interesse am Matchwinner der U21-EM? FC Bayern und drei Topklubs im Gespräch

Italienischen Medienberichten zufolge sollen der FC Bayern München und drei weitere Topklubs am Matchwinner der U21-EM interessiert sein.

München - Die Spekulationen um Neuverpflichtungen des FC Bayern München wollen einfach kein Ende nehmen. Gibt es im Winter den nächsten Angriff auf dem Transfermarkt? Zum Sommer-Endspurt hatte sich der Rekordmeister nochmal ordentlich bedient.

Nachdem kürzlich Lionel Messi in Verbindung mit dem Deutschen Rekordmeister gebracht wurde, wird nun ein ganz anderer Name gehandelt und einige Deutsche werden ihn sicherlich noch im Hinterkopf haben.

FC Bayern München: Interesse am Matchwinner der U21-EM?

Im Finale der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien war er der entscheidende Mann: Fabian Ruiz. Den 1:0-Führungstreffer erzielte er selbst, den 2:0-Endstand bereitete er für Teamkollege Dani Olmo vor, der ebenfalls schon bei den Bayern im Gespräch war.

Im Sommer wurde nichts aus dem Olmo-Transfer - greift Bayern nun im Winter bei Ruiz an? Wie das italienische Portal Calciomercato berichtet, soll der FC Bayern München zu den vier Vereinen zählen, deren Interesse Ruiz geweckt hat. Darunter sollen sich außerdem der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Liverpool befinden.

FC Bayern München: Ruiz ist erst im Sommer 2018 zu Neapel gewechselt

In der aktuellen Saison spielte der Spanier zwei Mal für Neapel über die vollen 90 Minuten. Ein Tor oder ein Assist blieb ihm bislang verwehrt. In der Saison 2018/19 erzielte er in 27 Spielen fünf Tore und gab drei Vorlagen.

Ruiz allerdings in die Bundesliga zu locken, dürfte gar nicht so einfach werden. Erst im Sommer 2018 wechselte der offensive Mittelfeldspieler für 30 Millionen Euro von Betis Sevilla nach Neapel. Die Italiener wollen ihn langfristig halten, der Vertrag läuft bis 2023. Außerdem soll er in den Plänen des Ex-Bayern-Trainers Carlo Ancelotti eine zentrale Rolle spielen.

