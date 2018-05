Fans aus aller Welt feiern auf dem Marienplatz: „700 Kilometer - das ist es wert“

Der FC Bayern München feierte ein Tag nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft auf dem Marienplatz. Die Fans kamen dafür aus allen Ecken der Welt.

München - Die ganz große Party war es nicht, konnte es auch nicht werden. Statt Triple nur Meister. Das bittere Aus gegen Real Madrid in der Champions League und die finale Watschn gegen Eintracht Frankfurt waren schon noch in den Gesichtern der Bayern-Profis abzulesen. Trotzdem feierten rund 15 000 Fans auf dem Marienplatz ihre Mannschaft – vor allem Trainer Jupp Heynckes, der die Mannschaft neu geformt hatte und nun endgültig in den Ruhestand geht. „Jupp, Jupp, Jupp“, schallte es hinauf auf den Rathaus-Balkon. Wir haben mit Fans gesprochen, woher sie kommen und was sie vom neuen Trainer Niko Kovac, der von Eintracht Frankfurt zu den Bayern wechselt, erwarten.

+ Julia Belyanskaya ist seit zehn Jahren Fan. © Achim Schmidt

Julia Belyanskaya (34), Fitnessgerätehändlerin aus Moskau:„Eigentlich bin ich hier auf einem Business-Trip. Doch dann habe ich von der Meisterfeier der Bayern erfahren. Nun bin ich seit 11 Uhr hier, um ja nichts zu verpassen. Ich bin seit zehn Jahren Bayern-Fan. Warum? Weil sie einfach die Besten sind, oder wie wir in Russland sagen, die Bayern sind echte Maschinen.“

+ Ramona und Dani Hilgors sind extra aus Belgien angereist, um die Bayern-Stars zu sehen. © Achim Schmidt

Dani (40) und Ramona (29) Hilgors, beide Maschinenführer aus Belgien: „Wir sind wegen der Meisterfeier hier angereist, 700 Kilometer. Doch das ist es wert. Jetzt sind wir seit 8.30 Uhr am Marienplatz. Wir wollten die besten Plätze haben, und die haben wir bekommen. Bayern-Fans sind wir, seit wir Kinder sind. Das liegt in der Familie. Nico Kovac ist ein Guter. Aber mal schauen, wie er mit dem Druck hier klarkommt. Die nächste Saison wird nicht einfach werden.“

+ Robert Wenzel ist von Kindesbeinen an Fan des FC Bayern. Er kommt zu allen Heimspielen aus Stuttgart nach München. © Achim Schmidt

Robert Wenzel (52) aus Korntal bei Stuttgart, Holzfachwerker: „Ich bin Bayern-Fan, seit ich ganz klein bin. Und seit acht Jahren komme ich alle zwei Wochen her, da bin ich bei jedem Heimspiel. Ich bin gespannt auf die neue Saison und auf Nico Kovac. Aber einschätzen kann ich ihn noch gar nicht. Genaueres wird man erst nach den ersten Spielen sehen. Gestern war ich übrigens beim Pokalfinale in Berlin. Die Niederlage hat mich schon echt richtig angekotzt. Von Kovac war das aber eine gute Leistung.“

+ Jannik und Manuel kamen extra aus Karlsruhe. © Achim Schmidt

Jannik (7) und Manuel (28) Mauritz, Schüler und Reha-Techniker aus Karlsruhe:Wir sind gestern angereist, haben das Pokalendspiel in einer Kneipe angeschaut. Heute sind wir schon seit geraumer Zeit hier. Das Bayern-Fan-Gen liegt in der Familie. Unsere Eltern und selbst die Großeltern sind und waren Bayern-Fans. Nico Kovac ist ein guter Trainer. Hut ab für seine Arbeit in Frankfurt. Mal schauen, was er in München leistet.“ Jannik: „Ich möchte mal Fußballer werden. Mein großes Idol ist Manuel Neuer. Darum will ich auch Torwart sein.“

+ Csaba Török liebt das Sieger-Gen des FC Bayern. „Ich bin auch so“, sagt er. © Achim Schmidt

Csaba Török (40), Bauingenieur aus München: „Ich identifiziere mich voll und ganz mit den Bayern. Das liegt daran, dass ich ein Siegertyp bin. Ich will immer Erster sein – genau wie die Bayern. Fan bin ich, seit ich 16 Jahre alt bin, damals noch in meiner Heimat Ungarn. Ich bin übrigens auch wegen der Bayern nach München gekommen. Und wegen ihnen bin ich auch geblieben. Kovac ist ein guter Trainer. Obwohl er jung ist, passt er gut zu den Bayern. Er ist ein Siegertyp, arbeitet akribisch und hat mal hier gespielt. Mit ihm holen wir nächstes Jahr das Triple.“

+ Zeynep Yigican und Töchterchen Merik kommen regelmäßig aus der Schweiz zu Spielen des FC Bayern. © Achim Schmidt

Zeynep Yigican (38) (Kindergärtnerin) und Tochter Merik (4) aus der Schweiz: „Wir sind Bayern-Fans, weil mein Mann Fan ist. Es ist eine Tradition geworden, seit nunmehr 13 Jahren. Mindestens zehn Mal im Jahr kommen wir hierher – zu den Spielen und weil München eine tolle Stadt ist. Der neue Trainer Kovac geht seinen Weg. Er ist selbstbewusst und weiß offensichtlich, was er tut. Er wird die Mannschaft mitziehen.“

+ Thomas Nickel und seine Tochter Mara aus dem Sauerland sagen: „Der FC Bayern ist der beste Verein der Welt.“ Lieblingsspieler? Joshua Kimmich und Thomas Müller. © Achim Schmidt

Thomas Nickel (36), Dreher aus dem Sauerland, mit Tochter Mara (8): „Wir sind aus dem Sauerland angereist, extra für die Meisterfeier. Denn Bayern ist der beste Verein der Welt. Bayern-Fans sind wir schon immer. Unsere Lieblingsspieler sind Joshua Kimmich und Thomas Müller. Nico Kovac kann ich noch nicht einschätzen. Mal schauen, ob er schafft, das weiterzuführen, was unser Jupp begonnen hat.“

Achim Schmidt