Klopapier, Wasserbomben und Spruchband: Bayern-Fans sorgen in Drochtersen für Spielunterbrechung

Die Fans des FC Bayern bekleckerten sich während des DFB-Pokalspiels in Drochtersen nicht mit Ruhm und sorgten mit provokanten Aktionen für eine Spielunterbrechung.

Drochtersen - Klar, viel Grund zu jubeln hatten die Bayern-Fans bis zur 60. Minute noch nicht. In einem insgesamt sehr zähen Spiel mit wenig Dynamik und kaum spektakulären Torrausmszenen hatte sich bei den nach Niedersachsen mitgereisten Bayern-Fans auf den Rängen Enttäuschung breitgemacht.

DFB-Pokal: Bayern enttäuscht bei Sieg gegen Drochtersen/Assel - fünfmal die Note 5

Spielunterbrechung in Drochtersen: Anstatt Tor-Flut folgte die Fan-Wut

+ Die Bayern-Anhänger schickten während der Partie eine Warnung an den DFB und die DFL. © dpa / Carmen Jaspersen Anstatt Tor-Flut folgte dann die Fan-Wut: In der 58. Minute entleerte sich der Frust der Bayern-Anhänger auf unschöne Weise. Mit Klopapier-Rollen und Wasserbomben, die auf das Spielfeld flogen, provozierten sie eine mehrminütige Spielunterbrechung. Absolut unnötig! Und den Spielern halfen diese Störaktionen auch nicht wirklich. Erst in der Schlussphase (82.) erlöste Robert Lewandowski seine Mannschaft mit dem goldenen Treffer zum mauen 1:0-Endstand.

Ebenfalls ins Auge fiel ein Spruchband, dass die „Fans“ während des Spiels in die Höhe reckten. Die Warnung „DFB/DFL: Ihr werdet von uns hören“ richtete sich wohl auch an DFB-Präsident Reinhard Grindel, der sich zum Unmut der Fans im Stadion ebenfalls in Drochtersen befand.

