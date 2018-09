Wegen Auswärtstrikot: Fans stellen per Choreo Forderung an die Bosse

Die Fans des FC Bayern waren am Freitagabend nicht nur wegen der Niederlage gegen Hertha BSC enttäuscht. Denn auch die Trikotwahl der Roten stieß den mitgereisten Supportern sauer auf.

Berlin - An der Leistung des FC Bayern beim 0:2 in Berlin gab es eine Menge auszusetzen. In der ersten Hälfte unterliefen den Roten gegen Hertha BSC zu viele - und letztlich auch spielentscheidende - Fehler. Doch den Unmut zahlreicher Fans hatte der Rekordmeister schon weit vor Anpfiff des Abendspiels im Olympiastadion auf sich gezogen. Und da konnten die Spieler nun wirklich rein gar nichts dafür.

Denn Schuld am Fan-Ärger war das neue Auswärtstrikot. Der mintgrüne Dress mit lila Streifen war schon bei der Präsentation in den sozialen Netzwerken förmlich zerrissen worden. Von „potthässlich“ über „Schlafanzug-Style“ bis hin zu „Machen wir jetzt auf DFB?“ mussten sich die Bayern und Ausrüster Adidas einiges anhören.

Schon im Pokal gegen Drochtersen/Assel im Einsatz

Nach dem Premieren-Auftritt beim Pokalspiel gegen die SV Drochtersen/Assel vor gut einem Monat erlebte das gewöhnungsbedürftige Jersey nun also seine Bundesliga-Feuertaufe. War das maue 1:0 in der niedersächsischen Provinz bereits kein sonderlich gutes Omen, kann der ungewöhnliche Look nun erst recht nicht als Glücksbringer angepriesen werden.

Was die mitgereisten Fans von der Trikotwahl hielten, war nicht zu übersehen. Mit einer sich über den gesamten Gästeblock ziehenden Choreo in den entsprechenden Farben stellten sie klar: „Die Clubfarben sind Rot und Weiß.“ Dazu wurde ein überdimensionales Trikot mit dem Slogan „Wir wollen rot-weiße Trikots“ über die Köpfe gehalten. Da war es auch kein Trost, dass Keeper Manuel Neuer ganz in Rot auflief - nach dem Motto: besser einer als keiner.

Ob die Bosse sich die Forderung der Fans zu Herzen nehmen? In der aktuellen Gemengelage gibt es ja eigentlich dringendere Problemfelder, derer sich angenommen werden sollte. Stichwort: Konzentrationsschwäche. Stichwort: Chancenverwertung. Stichwort: Rotationsmanagement.

mg