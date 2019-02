Ticker: Wilder Ritt bei FC Augsburg gegen FC Bayern - aber große Sorgen um Coman

Der FC Bayern München liegt beim FC Augsburg zweimal zurück, nimmt aber Punkte mit. Am Ende gibt es Sorgen um Kingsley Coman. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern München 2:3 (2:2)

FC Augsburg: 40 Kobel - 5 Oxford, 38 Danso, 3 Stafylidis (69. 23 Richter) - 17 Schmid, 14 Moravek (78. 19 Koo), 8 Khedira, 31 Max - 22 Ji - 11 Gregoritsch, 21 Cordova

FCA-Bank: 13 Giefer, 4 Götze, 15 Stanic, 18 Callsen-Bracker, 24 Jensen FC Bayern München: 1 Neuer - 32 Kimmich, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 6 Thiago (82. 8 Martinez), 18 Goretzka - 22 Gnabry (64. 7 Ribery), 11 James (56. 25 Müller), 29 Coman - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 13 Rafinha, 17 Boateng, 35 Sanches Tore: 1:0 Goretzka (1./Eigentor), 1:1 Coman (17.), 2:1 Ji (24.), 2:2 Coman (45.+3), 2:3 Alaba (53.) Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

+++ Was bleibt hängen von der Partie? Klar ist: So wird eng bei den „Reds“.

+++ Neuer wütet wegen der Gegentore und schaut schon auf das Duell mit Liverpool - die Stimmen zum Spiel.

+++ Coman musste den Platz vorzeitig verlassen. Offenbar hat sich der Franzose wieder verletzt.

Fazit: Die Roten verdienen sich die drei Punkte, haben es sich am Ende aber selbst zuzuschreiben, dass sie bis zum Schluss zittern müssen. Das Beste ist das Ergebnis. Nur die Blessur von Coman lässt erneut Schlimmes befürchten.

Schlusspfiff: Die Partie ist aus.

90.+2 Minute: Martinez kassiert eine Gelbe Karte, weil er den Ball nach eine Foul nicht hergibt.

90.+2 Minute: Lewandowski versucht es nach Doppelpass mit Müller von der Strafraumgrenze, es gibt aber nur Ecke. Diese verpufft.

90.+1 Minute: Drei Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Coman krümmt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Danso erwischt den Franzosen beim Sturz an der Hacke. Oha, hoffen wir mal das Beste!

90. Minute: Am Ende flankt Koo aus dem rechten Halbfeld und Neuer krallt sich die Kugel.

89. Minute: Das Ding ist noch nicht durch. Augsburg hat nochmal Freistoß an der Mittellinie.

88. Minute: Die Roten lassen Augsburg echt nochmal kommen. Aber dann verspringt dem enorm emsigen Max der Ball und es gibt Abstoß.

86. Minute: Die Gastgeber finden keine Lücke in der Bayern-Defensive, letztlich klärt Kimmich per Kopf.

85. Minute: Ribery überläuft Schmid, doch seine Flanke wird im Zentrum geklärt.

84. Minute: Jetzt stehen die Bayern mal um den eigenen Strafraum herum, befreien sich aber rasch. Das wirkt aber alles andere als sicher da hinten.

FC Augsburg - FC Bayern München: Martinez kommt für Thiago ins Spiel

82. Minute: Thiago verlässt den Platz und wird durch Martinez ersetzt. Spanier für Spanier also.

81. Minute: Ji bringt den Ball im Lauf von der rechten Seite flach herein. Süle macht sich lang und die Situation mit seiner Grätsche wieder scharf, denn die Kugel landet bei Khedira. Der Augsburger ist aber zu überrascht.

80. Minute: Bei den Roten kommt oft der Pass in die Gefahrenzone nicht an. Diesmal bringt Thiago zu viel Tempo hinter seinen Ball auf Kimmich.

79. Minute: Gregoritsch versucht es selbst, setzt den Schuss aber deutlich zu hoch an.

79. Minute: Koo wird von Ribery gefoult. Damit gibt es Freistoß rechts vom Strafraum.

78. Minute: Bei den Gastgebern kommt nun Koo für Moravek.

77. Minute: Khedira erwischt Lewandowski mit gestrecktem Bein, kommt aber ungeschoren davon.

76. Minute: Augsburg zieht nach einem Foul von Richter an Kimmich zumindest nach Gelben Karten gleich.

74. Minute: Wir leiten so langsam die Schlussphase ein. Was haben die Teams noch im Köcher?

72. Minute: Mit einem taktischen Foul holt sich Goretzka die erste Gelbe Karte der Partie ab.

FC Augsburg - FC Bayern München: Coman verpasst seinen dritten Treffer

71. Minute: Fast das 4:2! Müller verlängert Kimmichs Ecke auf den langen Pfosten per Kopf. Dort schädelt Coman die Kugel Richtung Tor, aber der Versuch klatscht nur auf die Latte.

70. Minute: Süle unterläuft ein haarsträubender Fehlpass, aber bügelt den mit einem Sprint wieder aus.

69. Minute: Stafylidis muss runter. Dafür kommt bei den Fuggerstädtern Richter. Das ist von der Ausrichtung her offensiver.

67. Minute: Augsburgs Trainer Baum holt sich ein paar Tipps von seinem „Co“ Lehmann ab. Was hecken die wohl aus?

66. Minute: Goretzka scheitert aus rund 16 Metern an Kobel. Mittlerweile ist das Spiel aber wieder offener, die Gastgeber werden wieder mutiger.

64. Minute: Direkt danach wechselt Kovac zum zweiten Mal - Ribery ersetzt Gnabry.

64. Minute: Max bringt die Freistoßflanke auf den langen Pfosten. Dort steigt Cordova hoch und setzt den Kopfball in den zweiten Stock.

63. Minute: Die Gastgeber gehen nun mal wieder in die Offensive und direkt erkämpft sich Max im linken Halbfeld einen Freistoß.

61. Minute: Nächster Abschluss von Müller - dessen Versuch aus halbrechter Position landet bei Kobel.

60. Minute: Lewandowski bekommt den Ball und drischt diesen per Dropkick von der Strafraumgrenze am Ziel vorbei.

60. Minute: Die Bayern dominieren aktuell nach Belieben. Augsburg ist weiter nur auf Torsicherung bedacht.

59. Minute: Die nächste Ecke gibt‘s für die Roten. Coman erarbeitet diese. Aber Kimmichs Flanke wird geklärt.

FC Augsburg - FC Bayern München: Alaba dreht das Spiel für die Gäste

57. Minute: Nach der Hereingabe von Max pfeift Schiri Steinhaus ab. Fragt sich nur, warum. Sagen wir mal so: Die Roten können mit der Entscheidung leben.

56. Minute: Kovac schickt Müller für James ins Rennen.

56. Minute: Unkonventionelle Parade von Neuer - der baggert einen Gewaltschuss von Ji zur Ecke.

54. Minute: Die Bayern machen weiter Dampf. Oxford muss die Grätsche auspacken, um einen Angriff im eigenen Strafraum zu stoppen.

53. Minute: Toooor für den FC Bayern! Alaba dreht die Partie zum 3:2! Auf Pass von Coman kommt der Österreicher links im Strafraum ab den Ball und drischt das Ding mit Wucht in die lange Ecke.

51. Minute: Thiago versucht sich an einer Grätsche gegen Ji, aber der Koreaner stellt clever den Körper rein und zieht das Foul.

49. Minute: Die Gastgeber verbarrikadieren sich rund um ihren Strafraum, aber nach Gnabrys Hereingabe kommt Lewandowski vor Kobel an den Ball. Der Pole setzt die Direktabnahme ins Toraus, stand aber ohnehin im Abseits.

47. Minute: Die Bayern kombinieren sich um den Strafraum herum, bis James von der linken Seite flankt - aber Lewandowski setzt den Ball in Bedrängnis weit neben das Tor.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft. Geht‘s genauso spektakulär weiter?

FC Augsburg - FC Bayern München: Coman schnürt Doppelpack vor der Pause

Pausenfazit: Puh, was für ein Durchgang! Die Bayern tun sich überraschend schwer. Die Abwehr wirkt alles andere als sicher. Augsburg muss aber enorm viel investieren, um hier mit einem Remis in die Kabine zu gehen.

Pausenpfiff: Die erste Hälfte ist beendet.

45.+3 Minute: Tooooor für den FC Bayern! Coman erzielt das 2:2! Der Franzose bekommt halblinks am Strafraum die Kugel von Goretzka und tunnelt Kobel. Starkes Ding!

45.+3 Minute: Kobel muss blitzschnell reagieren. Nach einem Rückpass von Kimmich bringt Stafylidis die Kugel auf das eigene Tor. Aber der Keeper pariert.

45.+2 Minute: James spielt den nächsten Fehlpass weitab der Gefahrenzone. Aber den Gastgebern fällt aktuell auch nichts mehr ein. Sie wollen die Führung nur noch in die Pause retten.

45.+1 Minute: Drei Minuten werden nachgespielt. Neben den drei Treffern gab es auch zwei Behandlungspausen auf Seiten des FCA.

45. Minute: Lewandowski kommt im Strafraum an den Ball, aber Oxford ist zur Stelle und stoppt den Torjäger.

43. Minute: James lässt Gregoritsch an der Mittellinie auflaufen. Es gibt Freistoß für die Augsburger.

42. Minute: Die Gastgeber kontern über Cordova, aber Goretzka eilt mit zurück und erläuft den Querpass des Venezolaners.

41. Minute: Weiter stehen die Augsburger hinten sicher. Gnabry scheitert erneut mit einem Schussversuch, der schon an der Strafraumgrenze geblockt wird.

39. Minute: Hummels spielt einen hohen Ball aus dem Mittelfeld an den Strafraum, doch Lewandowski erreicht die Kugel im Zweikampf nicht.

38. Minute: Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit riskiert Stafylidis mit einem Tackling gegen Gnabry alles und ist erfolgreich.

37. Minute: Süle kommt nach Doppelpass mit Gnabry zum Abschluss, es gibt erneut Ecke. Diese bringt nichts ein.

36. Minute: Auf James‘ Freistoßflanke setzt Goretzka den Kopfball über die Latte.

35. Minute: Coman wird links vom Strafraum gefoult.

FC Augsburg - FC Bayern München: Lewandowskis Kopfball landet an der Latte

34. Minute: Diesmal wird‘s gefährlich. Lewandowski kommt per Kopf an die Kugel, setzt diese an die Latte.

34. Minute: Gnabry holt gegen Stafylidis die nächste Ecke heraus.

32. Minute: Die Bayern müssen jetzt wieder Ruhe in das Spiel bekommen. Aber das wird nicht einfach, die Gastgeber sind richtig gut drin in der Partie.

30. Minute: Es läuft nicht rund bei den Roten. Gnabry unterläuft ein Stockfehler und es gibt Einwurf für Augsburg.

29. Minute: Gnabry dringt in den Strafraum ein, bleibt aber an Khedira hängen.

26. Minute: Goretzka prüft Kobel aus gut 20 Metern, der Schweizer klärt zur Ecke. Der Standard bringt keine Gefahr.

24. Minute: Toooooor für Augsburg! Ji stellt auf 2:1! Max kommt erneut über links und legt flach zurück. Süle streckt sich und nimmt der Kugel das Tempo. Auch Gregoritsch fälscht die Hereingabe ab. So landet der Ball bei Ji und der nagelt diesen aus rund 15 Metern unter die Latte.

23. Minute: Gnabry will Lewandowski aus dem Mittelfeld einsetzen, aber ein Augsburger Bein ist dazwischen.

20. Minute: Das Tempo der Partie bleibt enorm. Hier geht es rauf und runter - nun aber mit Vorteilen für die Gäste.

18. Minute: Die Roten sind also zurück in der Partie. Es war der erste vielversprechende Angriff gegen die tiefstehende Abwehr. Die übrigen Chancen waren bei Kontern zustande gekommen.

FC Augsburg - FC Bayern München: Coman antwortet auf Goretzkas Eigentor

17. Minute: Tooooor für den FC Bayern! Coman erzielt das 1:1! Kimmich flankt aus dem rechten Halbfeld. Goretzka streckt sich vergeblich, aber er irritiert auch Oxford - so darf Coman am langen Pfosten einschießen.

15. Minute: Jetzt drücken die Roten mal, aber James‘ Versuch aus rund 20 Metern wird geblockt.

14. Minute: Weiterhin kaufen die Augsburger dem Favoriten hier den Schneid ab. Aber sie müssen auch enorm viel laufen.

11. Minute: Die Gastgeber drängen auf das zweite Tor. Doch dann kontern die Bayern über Gnabry, dessen Pass auf Lewandowski aber zu lang gerät. Kobel ist zur Stelle.

9. Minute: Die Schwaben attackieren die Roten schon in deren Hälfte. Letztlich wird Lewandowski im Mittelkreis von Danso gelegt.

7. Minute: Kimmich schickt auf rechts Gnabry. Dessen zeitiger Pass in die Mitte wird von Schmid ins Toraus gejagt. Die folgende Ecke verpufft aber.

6. Minute: Den folgenden Standard setzt Hummels per Kopf deutlich vorbei.

5. Minute: Die Bayern versuchen es erneut über die linke Seite. Oxford rettet Alabas Hereingabe zur Ecke.

4. Minute: Was für ein Auftakt in die Partie. Jetzt beruhigen die Gäste das Geschehen erstmal.

3. Minute: Dicke Chance zum Ausgleich! Coman spielt den Ball von links quer durch den Fünfmeterraum. Im Zentrum verpasst Lewandowski, aber von der rechten rauscht Gnabry heran - verzieht aber deutlich.

2. Minute: Handgezählte 13 Sekunden hat es bis zum Treffer gedauert. Was für ein Fehlstart der Roten. Es war übrigens das schnellste Eigentor der Ligageschichte.

1. Minute: Tooor für Augsburg! Die Kugel ist drin. Max dringt über links in den Strafraum rein und Goretzka fälscht das Ding unglücklich ins kurze Eck 1:0 für den FCA!

1. Minute: Der Ball rollt. Anstoß hat Augsburg.

FC Augsburg - FC Bayern München: Rummenigge erklärt Unterschied zum BVB

20.19 Uhr: „Bei uns hat keiner Geduld. Im Verein haben wir keine Geduld und die Öffentlichkeit hat gleichen dreimal keine Geduld. Der Erwartungshorizont ist wahnsinnig groß und dem wollen wir gerecht werden-. Deshalb müssen wir etwas anders arbeiten als Borussia Dortmund“, erklärt Rummenigge den Unterschied in der Philosophie beider deutschen Topteams.

20.16 Uhr: Rummenigge verspricht mit Blick auf den Konkurrenten von der Tabellenspitze: „Wir werden keine Häme in Richtung Dortmund äußern.“ Er habe sich nicht über die BVB-Pleite bei Tottenham Hotspur gefreut - zum einen wegen der Fünfjahreswertung der UEFA, aber auch wegen der zusätzlichen Belastung der Borussia.

20.14 Uhr: Nächstes Thema ist Riberys Hoffnung auf einen längeren Verbleib. „Die gefühlt 25 Titel, die wir mit ihm gewonnen haben, tragen auch den Namen Ribery. Ich finde, dass er eine ordentliche Saison spielt“, betont Rummenigge. Die Tür scheint für den Routinier noch nicht zugeschlagen zu sein.

20.12 Uhr: Jetzt geht es um die geplatzten Transfers im Winter: „Hasan hat sich extrem bemüht. Er hat alles richtig gemacht. Auch wir (Sammer und Rummenigge, Anm. d. Red.) haben nicht immer jeden Spieler gekriegt, den wir uns vorgenommen haben.“

20.08 Uhr: Rummenigge sieht mit der aktuellen Aufstellung schon den ersten Schritt des Umbruchs: „Der Mix gefällt mir. Im Sommer muss aber der zweite Schritt folgen.“

20.07 Uhr: Der Vorstandsboss spricht über die Meldung, dass Martinez über den Sommer hinaus bleibt: „Salihamidzic hat mit seiner Beraterin gesprochen.“

20.06 Uhr: Rummenigge nennt die Partie am „Eurosport“-Mikrofon „ein wichtiges Vorbereitungsspiel auf Liverpool“, aber natürlich schaut er nur auf das Duell mit den Schwaben.

20.04 Uhr: Kovac äußert sich auch zu Neuer: „Wir gehen überhaupt kein Risiko. Er fühlt sich gut, hat im Training alles absolviert, um sein Okay zu geben.“

20.02 Uhr: „Jeder kann sich heute reinspielen, aber man kann sich auch rausspielen“, sagt Kovac im „Eurosport“-Interview mit Blick auf das Hinspiel gegen Liverpool.

FC Augsburg - FC Bayern München: Neuer und Süle zurück in der Startelf

19.38 Uhr: In Abwesenheit des Ex-Löwen Baier trägt diesmal ein ehemaliger Bayern-Akteur die Kapitänsbinde bei Augsburg. Max war von 2007 bis zu seinem Wechsel zu Schalke 04 drei Jahre später für die Jugendteams der Roten aktiv. In den vier Jahren davor lief er für Sechzig auf.

19.33 Uhr: Bei den Gastgebern fehlen im Vergleich zum 0:4 in Bremen Kapitän Baier und Torjäger Finnbogason. Dafür starten Danso und Cordova.

19.27 Uhr: Das könnte auch die Elf sein, die am Dienstag in Liverpool bestehen soll. Wäre auch der perfekte Zeitpunkt, um die Formation einspielen zu lassen.

19.22 Uhr: Neuer ist zurück! Das Comeback des Kapitäns ist eine von zwei Änderungen in der Startelf der Roten. Denn auch Süle kehrt zurück - dafür muss Boateng wieder auf der Bank Platz nehmen.

18.28 Uhr: Die Bilanz zwischen den Schwaben und den Roten spricht vor dem Anpfiff eine ganz klare Sprache. Von bislang 27 Vergleichen gewann der FC Bayern 21 bei einem Remis und fünf Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 74:27.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München in Augsburg

Tor (siehe 16.54 Uhr): Wer wird heute beim FC Bayern im Tor stehen? Über Wochen fehlte Mauel Neuer wegen einer Daumen-Verletzung und musste von Sven Ulreich vertreten werden. Nun scheint der Weltmeister wieder fit zu sein und gibt wohl aller Voraussicht nach sein Comeback beim heutigen Auswärtsspiel in Augsburg.

Bereits am Mittwoch soll neuer wieder die Torwarthandschuhe geschnürt und am normalen Keeper-Training teilgenommen haben. Auch Bayern-Trainer Niko Kovac rechnet mit einem Einsatz seiner Nummer eins gegen Augsburg: „Manuel hat keine Beschwerden gehabt, sodass er für das Spiel wieder eine Option ist.“

Auch wenn am Ende Neuer grünes Licht für einen Einsatz geben muss (Kovac: „Der Spieler hat immer das letzte Wort“), scheint die Torwartfrage damit vorerst geklärt.

Verteidigung: Hier gibt es die Fragezeichen auf der Innenverteidigerposition. Während die Rückrunde über Mats Hummels und Niklas Süle gespielt haben, durfte gegen Schalke 04 Jerome Boateng statt Süle ran. Rotation oder Neuausrichtung? Das Spiel gegen Augsburg ist die Generalprobe für den CL-Kracher in der Champions League. Kovac könnte wieder auf Hummels/Süle setzen. Außen dürften David Alaba und Joshua Kimmich mangels Alternativen zum Zug kommen.

Mittelfeld: Probiert Kovac schon seine Liverpool-Elf? Sein Fokus liegt auf drei Punkten und er wird wenig Rücksicht auf die Begegnung am Dienstag nehmen können. Gegen defensivschwache Fuggerstädter wäre die Variante mit den technisch starken Leon Goretzka, James Rodriguez und Thiago sinnvoll. Javi Martinez könnte aber Chancen auf einen Startelfeinsatz gegen Liverpool haben.

Sturm: Lewandowski wird in der Mitte stürmen. Auf den Außenbahnen durften gegen die Gelsenkirchener Serge Gnabry und Kingsley Coman ran. Was passiert mit Thomas Müller? Wurde er gegen Schalke nur geschont oder hat er auch gegen Augsburg das Nachsehen? Alternativ könnte Müller auch James im Mittelfeld ersetzen. Franck Ribéry ist auch eine Option - wohl aber nicht über 90 Minuten.

Neuer-Statement zu einem möglichen Einsatz

Update vom 14. Februar, 16.54 Uhr: Der zuletzt am rechten Daumen verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Comeback beim Rekordmeister Bayern München gegeben. "Es hat gestern und auch heute gut geklappt", sagte Neuer nach dem Abschlusstraining der Bayern am Donnerstag und fügte an: "Ich bin bereit."

Ob er spielt oder nicht, entscheidet wohl alleine Niko Kovac. "Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben, ich hatte zwei gute Einheiten und habe mich nirgendwo rausgenommen. Es hat alles funktioniert“, so der Torhüter.

Lewy mit unfassbarer Augsburg-Bilanz

Update vom 14. Februar, 13.55 Uhr: Wenn sich der FC Bayern am Freitagabend anschickt, den Abstand auf den Liga-Primus aus Dortmund zu verkürzen, dürfte ein Mann besonders im Fokus stehen: Robert Lewandowski.

Geradezu imposant liest sich dessen persönliche Torbilanz im Bayern-Dress. Aus sieben Spielen gegen die Baum-Elf lautet diese wie folgt: Lewandowski 11 - FCA 4. In den letzten vier Partien gegen die Fuggerstädter traf der 30-Jährige jeweils doppelt.

Stattliche 18 Tore hat der Pole für den BVB und den Rekordmeister von der Isar in insgesamt 13 Duellen mit dem FC Augsburg erzielt.

Einen Liga-Bestwert hat der Pole mit seiner imposanten Bilanz allerdings nicht aufgestellt. Ein gewisser Gerd Müller hat dem Hamburger SV während seiner Karriere im Bayern-Dress sagenhafte 26 Treffer eingeschenkt.

Vorbericht: Augsburg empfängt den FC Bayern

München - Joshua Kimmich hoffte am vergangenen Wochenende, dass Borussia Dortmund „die Flatter bekommt“. Der Rekordmeister machte am 21. Spieltag zwei Punkte auf den Tabellenführer gut. Diesen Freitag können die Bayern weiter auf Dortmund verkürzen. Die Schwarz-Gelben müssen erst am Montag beim 1. FC Nürnberg ran.

Dem Gegner aus Augsburg wird aktuell akute Abstiegsgefahr attestiert - und die Situation könnte der FC Bayern noch verschlimmern. Im Worst-Case-Szenario wären die Fuggerstädter am Ende des Spieltags punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der auf einem Relegationsrang steht. Trainer Manuel Baum und sein neuer Gehilfe Jens Lehmann müssen sich gegen die Münchner etwas Gutes überlegen, sollte der Abstand auf Platz 14 nicht größer werden.

Die Partie gilt auch als Generalprobe für das Duell der Münchner in der Champions League gegen den FC Liverpool.

ank